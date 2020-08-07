Цьогоріч Фонду Ріната Ахметова виповнилося 15 років. Усі ці роки тут займаються розв’язанням найскладніших завдань, які стоять перед українським суспільством. Проблемою сирітства Фонд почав перейматися ще 2008 року. Завдяки програмі «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству –ні!» нові сім’ї знайшли майже 10 000 дітей. Фонд пам’ятає також про випускників інтернатів. Для них було запущено унікальний мотиваційний проєкт.

ЩАСТЯ В РОДИНІ

Катерина Василенко живе в селі Зоря Дніпропетровської області. Турбота про людей у неї в крові. 25 років свого життя пропрацювала медсестрою, а коли вийшла на пенсію, зайнялася вихованням онуків – їх у неї семеро. Усі живуть окремо, і для Катерини, яка овдовіла 20 років тому, неможливість дарувати комусь свою любов стала справжнім випробуванням.

«Коли свої діти виросли, у будинку стало порожньо, а я не люблю самотності, у моєму будинку завжди було дуже багато дітей», – розповідає жінка.

Катерина часто була вдома одна, для розваги дивилася телевізор. Регулярно бачила на телеканалі «Україна» сюжети про дітей, які виховуються в інтернатах.

«У мене троє своїх дітей, два сини й дочка. Вони вже дорослі. Одного разу я подумала, що можу стати мамою також дітям, про яких не змогли подбати їхні власні батьки. Міркувала над створенням дитячого будинку сімейного типу, але минуло кілька років, перш ніж зважилася на це», – каже Катерина Василенко.

Згодом вона все ж реалізувала задумане. Жінка стала мамою для дев’ятьох дітей віком від 7 до 17 років.

«Перша дитина з інтернату з’явилася в мене в грудні 2015 року. Це хлопчик із таким самим прізвищем, як у мене, Руслан Василенко. І навіть по батькові в нього таке ж, як у моїх дітей – Володимирович!» – сміється багатодітна мама.

Діти з дитячих будинків деколи дуже складно соціалізуються й не завжди швидко «притираються» до нових батьків. Такі проблеми були й у дітей Катерини Василенко. Допомогли тренінги та консультації з психологом, які для прийомних батьків та опікунів регулярно проводить Фонд Ріната Ахметова.

«Відвідуючи такі тренінги, прийомні батьки можуть поспілкуватися з «колегами по цеху», обмінятися новинами та досвідом, відкрити щось нове для себе, – каже Катерина Василенко. – І, крім усього іншого, на таких зустрічах прийомні батьки отримують необхідний заряд позитиву. А позитив і підтримка нам дуже потрібні. Підтримка в мене є. Мій середній син Микола теж живе в селі Зоря, а моя молодша дочка Галина – у місті Марганці, за сім кілометрів від нашого села. Вони часто бувають у мене, в усьому допомагають, їхні діти міцно дружать із моїми вихованцями. Я рада, що зважилася створити дитячий будинок сімейного типу. Мій будинок знову повний дітей!»

Ще якихось 10 років тому в Україні одночасно нову сім’ю шукали понад 10 000 дітей, а кількість усиновлених ледь сягала 3000. Зараз ситуація прямо протилежна. Вагомий внесок у це зробив портал www.sirotstvy.net, запущений Фондом понад десять років тому. Сьогодні тут розміщені історії більш ніж 5000 хлопчиків і дівчаток, які з нетерпінням чекають своїх батьків і дуже хочуть бути щасливими. Ця мрія майже 10 000 дітей уже стала реальністю завдяки роботі Фонду!

«Програма й портал «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» змінили життя тисяч дітей і стали тим невидимим містком, який допомагає батькам і дітям знайти одне одного. Фонд пишається званням лідера національного усиновлення та продовжує допомагати дітям знайти щастя в родині. Інше важливе завдання Фонду – показати, що прийомне батьківство відповідальний, але посильний крок», – каже Наталя Ємченко, член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

З 2012 року Фонд активно займається навчанням майбутніх прийомних батьків. За спогадами однієї з учасниць такого навчання Юлії Краснокутської з Томаківки Дніпропетровської області, це дуже потрібний проєкт.

«Мені дуже пощастило побувати на загальнодержавних курсах, спонсором яких був Фонд Ріната Ахметова. Нашу групу возили до Новомосковська, Ялти, Бердянська. У нас була можливість спілкуватися з іншими прийомними батьками, ми проходили тренінги провідних психологів. Скажу, що ми отримали таке ґрунтовне навчання, яке дуже допомагає мені у вихованні дітей і досі», – говорить Юлія Володимирівна. Уже вісім років вона прийомна мама. 2020 року жінка стала «Найкращою прийомною мамою року» за підсумками Всеукраїнської премії «Жінка III тисячоліття».

ПОВІРИТИ В СЕБЕ

Із 5000 дітей, які все ще залишаються в дитячих будинках України, значну частину становлять підлітки. Їх всиновлюють рідко, тому багато хто залишається в стінах інтернату до свого повноліття. Для таких хлопчиків і дівчаток Фонд створив проєкт «Рінат Ахметов – Дітям. Твоя суперсила», який виявився корисним і підліткам з інтернатів, де виховуються діти з особливостями здоров’я. У них є батьки, але навчаються вони в спеціалізованих школах, де створені всі умови.

«Рінат Ахметов – Дітям. Твоя суперсила» – це серія мотиваційних зустрічей відомих і успішних людей із вихованцями інтернатів. Мета проєкту – допомогти підліткам з інтернатів розкрити в собі таланти, стати успішними та щасливими. Амбасадор Фонду – зірки телеканалу «Україна», а також відомі письменники й артисти – своїм прикладом показують дітям, позбавленим батьківського тепла, і дітям з особливими потребами, що досягти поставленої мети – реально.

Мріяти, вірити в себе, ставити цілі – усе це дає дітям проєкт. А ще вчить того, як вибрати професію, як скласти резюме, як пройти співбесіду.

«Хочу щиро подякувати Фонду та особисто Рінату Ахметову за те, що придумали такий надихальний проєкт і нагадали, як важливо не опускати руки та займатися тим, що тобі подобається», – каже Денис Олейников із Маріупольського дитячого будинку змішаного типу «Центр опіки». Хлопець любить малювати, але був переконаний, що не зможе заробляти на хліб, якщо стане художником. У якийсь момент він навіть закинув малювання. Проєкт допоміг йому зрозуміти, що від мрії відмовлятися не потрібно. Денис прийняв рішення розвивати свій талант, щоб у майбутньому займатися саме тим, що йому подобається, а не витрачати час на ненависній роботі.

З грудня 2018 року амбасадори Фонду Ріната Ахметова провели 34 мотиваційні зустрічі в 9 інтернатних установах Донецької області, на яких побували 747 дітей. 15 вихованців інтернатних закладів отримали мотиваційні подарунки –екскурсії, аксесуари, майстер-класи. Користь від проєкту відчутна вже зараз. Усього за минулий рік кількість його учасників, що визначилися з майбутньою професією, зросла більш ніж на 20%.