ЩАСТЯ В РОДИНІ
Катерина Василенко живе в селі Зоря Дніпропетровської області. Турбота про людей у неї в крові. 25 років свого життя пропрацювала медсестрою, а коли вийшла на пенсію, зайнялася вихованням онуків – їх у неї семеро. Усі живуть окремо, і для Катерини, яка овдовіла 20 років тому, неможливість дарувати комусь свою любов стала справжнім випробуванням.
«Коли свої діти виросли, у будинку стало порожньо, а я не люблю самотності, у моєму будинку завжди було дуже багато дітей», – розповідає жінка.
Катерина часто була вдома одна, для розваги дивилася телевізор. Регулярно бачила на телеканалі «Україна» сюжети про дітей, які виховуються в інтернатах.
«У мене троє своїх дітей, два сини й дочка. Вони вже дорослі. Одного разу я подумала, що можу стати мамою також дітям, про яких не змогли подбати їхні власні батьки. Міркувала над створенням дитячого будинку сімейного типу, але минуло кілька років, перш ніж зважилася на це», – каже Катерина Василенко.
Згодом вона все ж реалізувала задумане. Жінка стала мамою для дев’ятьох дітей віком від 7 до 17 років.
«Перша дитина з інтернату з’явилася в мене в грудні 2015 року. Це хлопчик із таким самим прізвищем, як у мене, Руслан Василенко. І навіть по батькові в нього таке ж, як у моїх дітей – Володимирович!» – сміється багатодітна мама.
Діти з дитячих будинків деколи дуже складно соціалізуються й не завжди швидко «притираються» до нових батьків. Такі проблеми були й у дітей Катерини Василенко. Допомогли тренінги та консультації з психологом, які для прийомних батьків та опікунів регулярно проводить Фонд Ріната Ахметова.
«Відвідуючи такі тренінги, прийомні батьки можуть поспілкуватися з «колегами по цеху», обмінятися новинами та досвідом, відкрити щось нове для себе, – каже Катерина Василенко. – І, крім усього іншого, на таких зустрічах прийомні батьки отримують необхідний заряд позитиву. А позитив і підтримка нам дуже потрібні. Підтримка в мене є. Мій середній син Микола теж живе в селі Зоря, а моя молодша дочка Галина – у місті Марганці, за сім кілометрів від нашого села. Вони часто бувають у мене, в усьому допомагають, їхні діти міцно дружать із моїми вихованцями. Я рада, що зважилася створити дитячий будинок сімейного типу. Мій будинок знову повний дітей!»
Ще якихось 10 років тому в Україні одночасно нову сім’ю шукали понад 10 000 дітей, а кількість усиновлених ледь сягала 3000. Зараз ситуація прямо протилежна. Вагомий внесок у це зробив портал www.sirotstvy.net, запущений Фондом понад десять років тому. Сьогодні тут розміщені історії більш ніж 5000 хлопчиків і дівчаток, які з нетерпінням чекають своїх батьків і дуже хочуть бути щасливими. Ця мрія майже 10 000 дітей уже стала реальністю завдяки роботі Фонду!
«Програма й портал «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» змінили життя тисяч дітей і стали тим невидимим містком, який допомагає батькам і дітям знайти одне одного. Фонд пишається званням лідера національного усиновлення та продовжує допомагати дітям знайти щастя в родині. Інше важливе завдання Фонду – показати, що прийомне батьківство відповідальний, але посильний крок», – каже Наталя Ємченко, член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.
З 2012 року Фонд активно займається навчанням майбутніх прийомних батьків. За спогадами однієї з учасниць такого навчання Юлії Краснокутської з Томаківки Дніпропетровської області, це дуже потрібний проєкт.
«Мені дуже пощастило побувати на загальнодержавних курсах, спонсором яких був Фонд Ріната Ахметова. Нашу групу возили до Новомосковська, Ялти, Бердянська. У нас була можливість спілкуватися з іншими прийомними батьками, ми проходили тренінги провідних психологів. Скажу, що ми отримали таке ґрунтовне навчання, яке дуже допомагає мені у вихованні дітей і досі», – говорить Юлія Володимирівна. Уже вісім років вона прийомна мама. 2020 року жінка стала «Найкращою прийомною мамою року» за підсумками Всеукраїнської премії «Жінка III тисячоліття».
ПОВІРИТИ В СЕБЕ
Із 5000 дітей, які все ще залишаються в дитячих будинках України, значну частину становлять підлітки. Їх всиновлюють рідко, тому багато хто залишається в стінах інтернату до свого повноліття. Для таких хлопчиків і дівчаток Фонд створив проєкт «Рінат Ахметов – Дітям. Твоя суперсила», який виявився корисним і підліткам з інтернатів, де виховуються діти з особливостями здоров’я. У них є батьки, але навчаються вони в спеціалізованих школах, де створені всі умови.
«Рінат Ахметов – Дітям. Твоя суперсила» – це серія мотиваційних зустрічей відомих і успішних людей із вихованцями інтернатів. Мета проєкту – допомогти підліткам з інтернатів розкрити в собі таланти, стати успішними та щасливими. Амбасадор Фонду – зірки телеканалу «Україна», а також відомі письменники й артисти – своїм прикладом показують дітям, позбавленим батьківського тепла, і дітям з особливими потребами, що досягти поставленої мети – реально.
Мріяти, вірити в себе, ставити цілі – усе це дає дітям проєкт. А ще вчить того, як вибрати професію, як скласти резюме, як пройти співбесіду.
«Хочу щиро подякувати Фонду та особисто Рінату Ахметову за те, що придумали такий надихальний проєкт і нагадали, як важливо не опускати руки та займатися тим, що тобі подобається», – каже Денис Олейников із Маріупольського дитячого будинку змішаного типу «Центр опіки». Хлопець любить малювати, але був переконаний, що не зможе заробляти на хліб, якщо стане художником. У якийсь момент він навіть закинув малювання. Проєкт допоміг йому зрозуміти, що від мрії відмовлятися не потрібно. Денис прийняв рішення розвивати свій талант, щоб у майбутньому займатися саме тим, що йому подобається, а не витрачати час на ненависній роботі.
З грудня 2018 року амбасадори Фонду Ріната Ахметова провели 34 мотиваційні зустрічі в 9 інтернатних установах Донецької області, на яких побували 747 дітей. 15 вихованців інтернатних закладів отримали мотиваційні подарунки –екскурсії, аксесуари, майстер-класи. Користь від проєкту відчутна вже зараз. Усього за минулий рік кількість його учасників, що визначилися з майбутньою професією, зросла більш ніж на 20%.