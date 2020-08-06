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У Львові чоловік погрожував підірвати гранату у спортивному центрі

За свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян затриманому загрожує від двох до шести років.

У Львові чоловік погрожував підірвати гранату у спортивному центрі
Фото: https://lv.npu.gov.ua/

У Львові чоловік напідпитку погрожував підірвати гранату у спортивному центрі.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції у Львові.

На оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від працівника охорони одного з львівських спортивно-торгівельних-розважальних центрів. За словами заявника, невідомий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожує підірвати гранату.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, спецпризначенці, а також співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці з'ясували, що 30-річний львів’янин намагався пройти у приміщення центру, проте охоронці не впустили його, мотивуючи тим, що він нетверезий. Тоді чоловік заявив, що має з собою гранату і, якщо його не пропустять усередину, підірве її. Гранати чи інших вибухонебезпечних предметів поліцейські у нього не виявили.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 23 липня о 09:00 у Полтаві біля приміщення адміністративного суду під час затримання працівниками поліції "угонщика" останній дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. Ситуація ускладнювалась тим, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку.

Після перемовин зловмисник поміняв заручника на начальника УКР ГУНП у Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким рушив у наданому, відповідно до його вимог, транспортному засобі "Богдан" у напрямку виїзду з міста. 

Поліція встановила, що зловмисник місцевий житель Роман Скрипник.

Терорист переховувався дев'ять днів. Уночі 1 серпня поліція виявила 32-річного "полтавського терориста" і застрелила у покинутому будинку в селі Опішня на Полтавщині. 

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