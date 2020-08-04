Львів відмовився посилювати карантин після віднесення до помаранчевої зони

"Додатково адаптовувати місто необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні 6 місяців".

Незважаючи на те, що за умовами запровадженого з 1 серпня адаптивного карантину Львів віднесено до помаранчевої зони, обмежувальні заходи посилювати там не будуть.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Додатково адаптовувати місто до правил помаранчевої зони необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні 6 місяців", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Садовий зазначив, що фітнес-центри та хостели у Львові працюватимуть з дотриманням усіх карантинних норм. Моніторингові групи перевірятимуть дотримання цих правил.

Він попросив львів’ян не бути байдужими до себе і своїх близьких.

"Маска (на носі теж) та часта дезінфекція допоможуть провести це літо в безпеці. Бережіть себе та рідних! А тим, хто дуже переймається, чому у Львові більше позитивних випадків, ніж в інших областях, раджу порівняти кількість тестувань", - додав Андрій Садовий.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні запрацювали нові правила адаптивного карантину - регіони розділили на червоний, помаранчевий, жовтий і зелений. Червоний передбачає найсуворіші обмеження, включно з забороною роботи громадського транспорту.

У помаранчевій зоні забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.