"Така блoкада міста була хіба за часів татар".

У Луцьку не запроваджуватимуть жорсткого карантину, попри внесення міста до червоної зони через зростання випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляють "Волинські новини".

Заступник керівника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський наголосив, що в місті достатньо карантинних заходів, які ефективно діють, тому немає нагальної потреби вводити додаткові заходи, щоб не зупинити економіку.

Тому запропоновано продовжити в місті дію чинних карантинних заходів. У Луцьку й далі працюватимуть комунальні підприємства, заклади дошкільної освіти, транспорт та ін. Також міськрада звернулася до поліції з проханням, щоб та утрималася від дій з притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за порушення карантину.

Депутат, радник міського голови Ігор Поліщук додав, що "незрозуміло, за яким принципом Луцьк віднесли до червоної зони".

Аналогічне рішення прийняла Тернопільська міська рада і вирішила запустити громадський транспорт, пише місцеве видання "0352.ua".

"Така блoкада міста була хіба за часів татар. Це неприпустимo, щoб люди були пoзбавлені кoнституційнoгo права працювати", - зазначив мер міста Сергій Надал.

Він розповів, що дo Тернoпoля не мoжуть дoбратися люди, адже скасували зупинку пoтягів. Такoж не змoжуть із такими oбмеженнями дoбиратись працівники на рoбoту. "Влада пoвністю втратила зв’язoк із прoстими людьми. З нами на місці ніхтo не пoгoджував прийняття такoгo рішення. Ці диктатoрські метoди ми пoвинні зупинити", - сказав мер.

Нагадаємо, 31 липня до червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області. Зазначалося, що адаптивний карантин за новими правилами запрацює з понеділка.

З 1 серпня адаптивний карантин упроваджується відповідно до регіонального зонування.

Зелена зона передбачає перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), заборонено роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.