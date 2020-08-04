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За добу в Києві захворіли на COVID-19 ще 108 осіб

Одужали 50 пацієнтів

За добу в Києві захворіли на COVID-19 ще 108 осіб
Фото: kyivcity.gov.ua

За минулу добу кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилася ще на 108 людей. Троє хворих померли. Усього COVID-19 забрав життя 138 киян.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 8662 підтверджені випадки захворювання. Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому районі - 21. У Дніпровському - 18. У Печерському та Святошинському районах - по 13 випадків.

Серед тих, хто захворів: 53 жінки віком від 19 до 92 років і 6 дівчаток від 9 до 13 років; 46 чоловiків віком 19 до 80 років і троє хлопчиків від 1 до 15 років. Захворіли, зокрема, і четверо медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 13 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 50 пацієнтів. Усього коронавірус подолали 3044 мешканці Києва.

"Не нехтуйте правилами, будьте свідомими і обережними! Бережіть себе!" - наголосив Кличко.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб. Найбільше випадків зафіксували у Львівській області (146), на Харківщині (143) та в Івано-Франківській області (127). 

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