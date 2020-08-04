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Україна зняла заборону на експорт медичних масок, - торгпред

1 серпня термін дії заборони сплив і не був продовжений.

Україна зняла заборону на експорт медичних масок, - торгпред
Фото: supreme.court.gov.ua

Кабінет Міністрів знімає заборону на експорт засобів індивідуального захисту, чинну у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"Це тиха, але важлива новина. Мінекономіки і МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні можна відійти від заборони до моніторингу експорту. Уряд підтримав це рішення. Відтак 1 серпня термін дії заборони сплив і не був продовжений", - написав він.

"Від початку карантину для мене було вкрай важливим, щоб заборон не було взагалі, а якщо їх не можна було уникнути - то вони були найменшими. Тому я дико радію, що Україна їх ввела так мало (ЗІЗ і гречка), заборони були обґрунтовані, і ми нарешті відмовилися від цієї практики", - додав Качка.

Нагадаємо, що з початку карантину в Україні був заборонений експорт товарів протиепідемічного вжитку. Це водонепроникні лабораторні костюми, рукавчики з полімерних матеріалів, рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові, рукавички неопудрені з нітрилу, халати ізоляційні медичні одноразові, маски медичні (хірургічні), захисні окуляри, захисні щитки, респіратори класу захисту не нижче FFP2.

Заборона на експорт цих товарів була введена 12 березня на місяць і щоразу продовжувалася.

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