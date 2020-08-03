Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області
До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області
У Києві чоловік розтрощив пункт в’їзду на Труханів острів
У Києві чоловік розтрощив пункт в’їзду на Труханів острів
Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Crew Dragon відстикувався від МКС для повернення на Землю
Crew Dragon відстикувався від МКС для повернення на Землю
Crew Dragon успішно повернувся на Землю
Crew Dragon успішно повернувся на Землю
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
Українські спецпризначенці замість "калашникових" використовуватимуть штурмові гвинтівки
Українські спецпризначенці замість "калашникових" використовуватимуть штурмові гвинтівки
Поліція затримала чоловіка, який побив і намагався зґвалтувати жінку в поїзді "Маріуполь-Київ" (оновлено)
Поліція затримала чоловіка, який побив і намагався зґвалтувати жінку в поїзді "Маріуполь-Київ" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Опитування ЮНІСЕФ: більшість батьків підтримують отримування "бейбі-боксів", а не грошової виплати замість них

8 із 10 родин хотіли б отримувати натуральну, а не грошову допомогу. 

Опитування ЮНІСЕФ: більшість батьків підтримують отримування "бейбі-боксів", а не грошової виплати замість них
Фото: starkon.city

Згідно з опитуванням Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), більшість батьків підтримують отримання натуральної допомоги у вигляді "Пакунка малюка", який видають при народженні дитини, а не його заміну грошовою виплатою.

У 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, а тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме в натуральному вигляді. Про це йдеться у пресрелізі ЮНІСЕФ за висновками опитування. 

Зазначається, що окрім речей, батьки отримують з «бейбі-боксом» матеріали для раннього розвитку дитини та матеріали, наприклад, про вакцинацію та грудне вигодовування. Таким чином, окрім матеріальної підтримки, сім’я отримує важливу інформацію, яка виховує навички позитивного батьківства та допомагає знизити напругу в підготовці до новонародженого.   

Підкреслюється, що протягом двох років, коли українські батьки отримують "пакунки малюка", Міністерство соціальної політики дослухалося до побажання сімей і покращувало його наповнення. За два роки кількість предметів у пакунку зросла у 2,5 рази.

"Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує й економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Згідно з нещодавнім опитуванням ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на родинний бюджет відчули 79% бенефіціарів. Майже половині (49%) отримувачам «Пакунка малюка» вдалося суттєво заощадити на купівлі товарів для немовляти на перших місяцях життя", - додали в ЮНІСЕФ.

Зараз товари із пакунка вроздріб обійдуться батькам дорожче на 50-200%.  Батьки, які отримували пакунок, високо оцінюють користь програми та якість наповнення. У середньому наповнення оцінюють на 4,8 бала з 5 можливих. Більше половини отримувачів вважають вміст достатнім і вичерпним.

"Ми закликаємо Уряд продовжити програму «Пакунок малюка», яка підтримує сім’ї новонароджених по всій Україні. Абсолютна більшість батьків підтримують цю ініціативу і відзначають її вплив на власний бюджет," -  зазначає Лотта Сильвандер, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні. 

Нагадаємо, що минулого тижня уряд ухвалив рішення про монетизацію одноразової допомоги при народженні дитини. Замість так званого бейбі-боксу з необхідними для породіллі та малюка речами батьки новонароджених зможуть отримати 5000 гривень.

Батьки можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців від народження дитини та витратити кошти винятково на придбання одягу, взуття, засобів гігієни, текстилю для малюка та засобів гігієни для породіль. Кошти будуть перераховувати на картку банку, яку батьки отримають при народженні дитини. 

Бейбі-бокси видають з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження. Загальна вартість боксу має складати 5000 гривень. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також