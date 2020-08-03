Опитування ЮНІСЕФ: більшість батьків підтримують отримування "бейбі-боксів", а не грошової виплати замість них

Згідно з опитуванням Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), більшість батьків підтримують отримання натуральної допомоги у вигляді "Пакунка малюка", який видають при народженні дитини, а не його заміну грошовою виплатою.

У 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, а тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме в натуральному вигляді. Про це йдеться у пресрелізі ЮНІСЕФ за висновками опитування.

Зазначається, що окрім речей, батьки отримують з «бейбі-боксом» матеріали для раннього розвитку дитини та матеріали, наприклад, про вакцинацію та грудне вигодовування. Таким чином, окрім матеріальної підтримки, сім’я отримує важливу інформацію, яка виховує навички позитивного батьківства та допомагає знизити напругу в підготовці до новонародженого.

Підкреслюється, що протягом двох років, коли українські батьки отримують "пакунки малюка", Міністерство соціальної політики дослухалося до побажання сімей і покращувало його наповнення. За два роки кількість предметів у пакунку зросла у 2,5 рази.

"Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує й економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Згідно з нещодавнім опитуванням ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на родинний бюджет відчули 79% бенефіціарів. Майже половині (49%) отримувачам «Пакунка малюка» вдалося суттєво заощадити на купівлі товарів для немовляти на перших місяцях життя", - додали в ЮНІСЕФ.

Зараз товари із пакунка вроздріб обійдуться батькам дорожче на 50-200%. Батьки, які отримували пакунок, високо оцінюють користь програми та якість наповнення. У середньому наповнення оцінюють на 4,8 бала з 5 можливих. Більше половини отримувачів вважають вміст достатнім і вичерпним.

"Ми закликаємо Уряд продовжити програму «Пакунок малюка», яка підтримує сім’ї новонароджених по всій Україні. Абсолютна більшість батьків підтримують цю ініціативу і відзначають її вплив на власний бюджет," - зазначає Лотта Сильвандер, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Нагадаємо, що минулого тижня уряд ухвалив рішення про монетизацію одноразової допомоги при народженні дитини. Замість так званого бейбі-боксу з необхідними для породіллі та малюка речами батьки новонароджених зможуть отримати 5000 гривень.

Батьки можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців від народження дитини та витратити кошти винятково на придбання одягу, взуття, засобів гігієни, текстилю для малюка та засобів гігієни для породіль. Кошти будуть перераховувати на картку банку, яку батьки отримають при народженні дитини.

Бейбі-бокси видають з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження. Загальна вартість боксу має складати 5000 гривень.