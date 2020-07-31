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​Мінсоцполітики пояснило, як отримати гроші замість "Пакунка малюка"

Усі необхідні документи можна подавати в електронному вигляді.

​Мінсоцполітики пояснило, як отримати гроші замість "Пакунка малюка"
Фото: vsim.ua

Міністерство соціальної політики України запускає пілотний проєкт монетизації "Пакунка малюка".

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Батьки чи опікуни за умови неотримання "Пакунка малюка" у натуральному вигляді мають звернутися до ПриватБанку і отримати спеціальну соціальну картку. Далі потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення з такими документами: копія свідоцтва про народження дитини; копія посвідки на постійне проживання / посвідчення біженця / довідки про звернення за захистом в Україні та ін.; копія ідентифікаційного коду; копія про встановлення опіки (в разі необхідності); копія рішення про влаштування дитини в патронатну родину; довідка з пологового будинку про неотримання "Пакунка малюка".

Усі документи можна подавати в електронному вигляді.

Нагадаємо, Уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів. 5000 гривень можна буде отримати на картку ПриватБанку, кошти мають витрачатися тільки на речі для малюка та породіллі.

Батьки новонароджених отримують "пакунки малюка" з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження. Загальна вартість боксу має складати 5000 гривень.

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