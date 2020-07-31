​Мінсоцполітики пояснило, як отримати гроші замість "Пакунка малюка"

Міністерство соціальної політики України запускає пілотний проєкт монетизації "Пакунка малюка".

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Батьки чи опікуни за умови неотримання "Пакунка малюка" у натуральному вигляді мають звернутися до ПриватБанку і отримати спеціальну соціальну картку. Далі потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення з такими документами: копія свідоцтва про народження дитини; копія посвідки на постійне проживання / посвідчення біженця / довідки про звернення за захистом в Україні та ін.; копія ідентифікаційного коду; копія про встановлення опіки (в разі необхідності); копія рішення про влаштування дитини в патронатну родину; довідка з пологового будинку про неотримання "Пакунка малюка".

Усі документи можна подавати в електронному вигляді.

Нагадаємо, Уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів. 5000 гривень можна буде отримати на картку ПриватБанку, кошти мають витрачатися тільки на речі для малюка та породіллі.

Батьки новонароджених отримують "пакунки малюка" з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження. Загальна вартість боксу має складати 5000 гривень.