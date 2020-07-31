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​У Держдумі РФ заговорили про офіційні постачання зброї на окупований Донбас

Так РФ погрожує відреагувати на виділення Штатами Україні $300 млн на військову допомогу.

​У Держдумі РФ заговорили про офіційні постачання зброї на окупований Донбас
Фото: 62.ua

Голова комітету Держдуми Російської Федерації у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников заявив, що якщо в США ухвалять закон про виділення військової допомоги Україні, це "може змусити" Росію задуматися про постачання зброї на окупований нею Донбас.

Про це повідомляє "Интерфакс".

"Я вважаю, що виділення в США 300 млн доларів на військову допомогу Україні, навпаки, нам відкриває двері для того, щоб допомагати людям, по яких вони хочуть із цієї зброї стріляти - "ДНР" і "ЛНР". У таких умовах ми маємо теж право постачати зброю в ці республіки офіційно", - сказав Калашников.

При цьому він називає постачання зброї бойовикам "вимушеним кроком".

"Не військами, а хоча б постачанням зброї... І закрити цю тему - не соромитися постачати зброю "ДНР" і "ЛНР", - запропонував Калашников.

Нагадаємо, у червні Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні на суму 250 млн доларів за програмою "Ініціатива допомоги Україні в питаннях безпеки". 30 липня стало відомо, що сенатори від Демократичної та Республіканської партій США впроваджують законодавство для надання Україні щорічної підтримки в розмірі $300 млн військової та іншої допомоги.

Ще 2015 року один з ватажків бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) говорив, що без підтримки РФ Україна зможе відвоювати Донбас за три дні. Того ж року агентство Bloomberg писало, що РФ щомісяця перераховувала самій тільки "ДНР" не менш ніж 2,5 млрд рублів.

З 2014 року Росія направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої". Митну та прикордонну служби України вони не проходять, до перевірок ці вантажі росіяни не допускають. Так під виглядом "гумконвоїв" Росія направляє на Донбас матеріали і озброєння для бойовиків.

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