Американські сенатори пропонують збільшити військову допомогу Україні

Сенатори від Демократичної та Республіканської партій США впроваджують законодавство для надання Україні щорічної підтримки в розмірі $300 млн військової та іншої допомоги.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт був внесений республіканськими і демократичними лідерами Комітету з міжнародних зв’язків Сенату, зокрема головою цього комітету Джимом Рішем, а також республіканцями Робом Портманом, Джоном Баррассом і членами комітету від демократів Крісом Мерфі та Жанною Шахін, сенатором від Нью-Джерсі Бобом Менендесом.

Законопроєкт також передбачає виділення до 4 мільйонів доларів для підготовки українських військових, вимагає звіту Міністерства оборони та Державного департаменту про потреби Збройних сил України та плану надання допомоги в галузі безпеки, а також вимагає призначення спеціального посла в Україні.

Зазначається, що минулого року військова допомога США Україні опинилася в центрі розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа.

У серпні 2019 Дональд Трамп доручив переглянути програму фінансування України у сфері безпеки, щоб переконатися, що гроші використовуються в інтересах США. Через місяць адміністрація Трампа зняла блокування 250 млн доларів, призначених для України.

“Замороження” допомоги призвело до розслідування можливого тиску Трампа на Україну. Зазначалося, що американський президент нібито вимагав від України почати розслідування проти його головного суперника на президентських виборах в обмін на грошову допомогу. Згодом Сенат США виправдав Трампа в справі імпічменту.

Нагадаємо, що у червні Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні на суму 250 млн доларів за програмою “Ініціатива допомоги Україні в питаннях безпеки”.