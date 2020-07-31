За добу у світі від COVID-19 померли понад 6,4 тис. осіб

Станом на ранок 31 липня у світі зафіксовано 17 476 120 випадків коронавірусу COVID-19 і 676 759 смертей.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Кількість померлих сягнула 155 285, хворих - 4 634 985.

На другому місці Бразилія - 2 613 789 інфікованих і 91 377 летальних випадків. Індія посідає третє місце - інфікованих уже 1 639 350 осіб, кількість смертей - 35 786.

У Росії 834 499 хворих і 13 802 летальні випадки.

Нагадаємо, 30 липня в Україні зафіксовано черговий антирекорд захворюваності на коронавірус. Лідером за кількістю став Київ, адже тільки в гуртожитку КПІ зафіксували 81 інфікованого, загалом - 199 нових випадків.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що головною причиною зростання кількості інфікованих коронавірусом на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Також до основних причин він зарахував громадський транспорт і поїздки на відпочинок.