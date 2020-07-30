В Росії студента зі США засудили до 9 років колонії за опір поліції при затриманні

Головінський суд Москви засудив американського студента Тревора Ріда до дев'яти років колонії загального режиму. За даними слідства, влітку минулого року він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчинив опір поліцейським при затриманні.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

28-річний громадянин США був визнаний винним в застосуванні до поліцейських насильства, небезпечного для життя і здоров'я (частина 2 статті 318 КК). Максимальне покарання за цією статтею - десять років позбавлення волі.

За версією слідства, 16 серпня минулого року в поліцію надійшло повідомлення, що біля будинку на півночі Москви чоловік свариться з двома жінками. Поліцейські, яки прибули за викликом, спробували заспокоїти чоловіка, але той виявив агресію і надав їм опір.

Тоді поліцейські, застосувавши силу, посадили затриманого в службову машину і доставили у відділення. Зазначається, що дорогою затриманий "напав на водія, порвавши йому форму, а також вдарив його напарника, створивши на дорозі аварійну ситуацію".

У відділі з'ясувалося, що затриманий - уродженець Техасу Тревор Рід. На наступний день після затримання суд його заарештував.

Сам Рід в суді заявив, що не визнає свою провину. За його словами, він не пам'ятає, що сталося, оскільки як був п'яний.

Посол США в Москві Джон Салліван назвав вирок "театром абсурду".

"Сьогодні американський громадянин Тревор Рід був засуджений і засуджений до дев'яти років в'язниці на підставі доказів настільки сміхотворних, що навіть суддя сміявся при винесенні вироку. Це був театр абсурду", - йдеться в заяві Саллівана.

Нагадаємо, у червні російський суд засудив до 16 років громадянина США Пола Вілана за звинуваченням у шпигунстві. 48-річний Вілан був затриманий в Москві співробітниками ФСБ 28 грудня 2018 року. Він був піхотинцем в армії США з 1994 року, двічі служив в Іраку - в 2004 і 2006 роках. У 2008 році його розжалували в рядові і звільнили. Після цього з 2017 року Вілан працював начальником безпеки в американській компанії BorgWarner в штаті Мічиган, яка займається постачанням автомобільних запчастин і компонентів, в тому числі російському КамАЗу. Його рідні стверджували, що в Росію він їздив на весілля свого друга.