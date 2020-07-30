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Затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" підозрюють у підготовці теракту

Радбез зібрав усіх кандидатів у президенти, щоб повідомити їм про дестабілізацію ситуації. 

Затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" підозрюють у підготовці теракту
Фото: belaruspartisan.by

Затримані в Білорусі російські бойовики приватної військової компанії "Вагнер" підозрюються у підготовці теракту.

Про це повідомив голова Ради безпеки Білорусі Андрій Равков, пише "Белорусский партизан"

Равков повідомив, що загалом на територію країни потрапили близько 200 бойовиків, з яких вчора вдалося затримати тільки 33. Решту розшукують.

"Це як шукати голку в снопі сіна", — додав голова Радбезу.

Вранці до ЦВК Білорусі викликали всіх кандидатів у президенти. За словами Равкова, їх інформували про дестабілізацію ситуації в Білорусі зовнішніми силами.

Нагадаємо, що вчора під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", котрі планували дестабілізувати ситуацію в країні у період виборчої кампанії. За даними держагентства БелТА, всі вони є громадянами РФ. Деякі з них - уродженці України. 

Згодом з’ясувалося, що серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Пізніше повідомили, що МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос заявив, що Україна може вимагати видачі своїх уродженців, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками. 

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