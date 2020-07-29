Через затримання у Білорусі "вагнерівців" Лукашенко терміново зібрав Радбез і закликав росЗМІ "не гнати пургу"

Президент заявив про "брудні наміри" росіян і водночас про відсутність "намірів зганьбити близьку нам країну".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки у зв’язку із затриманням у країні понад 30 російських бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє пресслужба глави Білорусі.

Лукашенко наголосив, що вважає інцидент надзвичайною подією. "Я запросив вас для того, щоб розібратися з цією, можна сказати, надзвичайною подією, яка сталася сьогодні вночі. Інакше її не назвеш", - сказав він, звертаючись до учасників наради Радбезу.

У зв'язку з інцидентом Лукашенко заявив про "брудні наміри" росіян. "Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже, виправдовуючись, говорять, що мало не ми їх самі сюди завезли. Ясно, треба ж якось виправдати свої брудні наміри. Тому дуже просив би, щоб у цій ситуації і з цим фактом було все гранично відверто і чесно", - сказав він.

Крім того, Лукашенко доручив своєму прес-секретарю Наталії Ейсмонт звернутися до російських ЗМІ.

"Нам треба звернутися до російських засобів масової інформації, зокрема Telegram-каналів, щоб вони, як Путін каже, пургу не гнали. Якщо винні, треба з цієї ситуації виходити гідно. Не винні - чудово, у нас немає жодних намірів зганьбити близьку нам країну", - заявив президент.

Раніше в Білорусі повідомили, що під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", котрі планували дестабілізувати обстановку в країні у період виборчої кампанії. За даними держагентства БелТА, всі вони є громадянами РФ.

Згодом з’ясувалося, що серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.