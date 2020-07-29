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​У Кремлі повідомили, що Путін не заразився COVID-19 від Лукашенка

Президент РФ не знав про захворювання, яке переніс президент Білорусі.

​У Кремлі повідомили, що Путін не заразився COVID-19 від Лукашенка
Архивне фото
Фото: EPA/UPG

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нічого не знав про коронавірус, який переніс президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Пєсков зазначив, що в РФ не були поінформовані про те, що білоруський президент перехворів на COVID-19. Також він розповів про стан здоров'я самого Путіна.

"Не хвилюйтеся. У президента все нормально! Робочий графік триває", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко розповів, що перехворів на коронавірус безсимптомно, "на ногах" .

Президенти Росії та Білорусії зустрічалися 24 червня на параді в Москві. Потім, за шість днів, вони зустрілися на відкритті Ржевського меморіалу радянському солдатові.

Лукашенко впевнений, що він ухвалив правильне рішення, відмовившись від введення жорсткого карантину через COVID-19. За його словами, коронавірусні пневмонії - лише мала частина небезпечних хвороб, які існують у світі, а смертність від них низька. Лукашенко вважає, що вмирають від COVID-19 переважно люди, "здоров'я яких підкосили багато інших хвороб": серцево-судинні захворювання, онкологія, цукровий діабет, ожиріння.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що Білорусь ще місяць буде "борсатися" з коронавірусом. А 29 червня наголосив, що країна перемогла захворювання.

У травні на СOVID-19 захворів прессекретар президента РФ Пєсков, його з дружиною скерували на самоізоляцію.

Раніше коронавірус виявили в російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. Він також  самоізолювався.

Також цей діагноз підтвердили в головлікаря інфекційної лікарні, який особисто показував Путіну клініку і тиснув йому руку.

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