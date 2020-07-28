Google дозволив співробітникам ще рік працювати вдома через пандемію

Це може стосуватися близько 200 тисяч співробітників і підрядників Google по всьому світу.

Через пандемію COVID-19 близько 200 тисяч співробітників і підрядників інтернет-гіганта Google зможуть працювати з дому до липня 2021 року.

Про це пише DW.

"Щоб надати працівникам можливість планувати заздалегідь, ми продовжуємо нашу глобальну добровільну роботу з дому до 30 червня 2021 року для позицій, які не потребують перебування в офісі", - написав у листі до співробітників компанії її керівник Сундар Пічай.

За даними журналу Wall Street Journal, це може стосуватися близько 200 тисяч співробітників і підрядників Google по всьому світу.

Раніше кілька технологічних фірм заявили, що розраховують поступово відкривати свої офіси в найближчі місяці. Тим часом Twitter заявив, що на невизначений строк дозволить усім працівникам продовжувати працювати віддалено.

У травні ми повідомляли, що Google виплатить по $1000 співробітникам, які погодяться працювати з дому. Гроші обіцяли виділити на купівлю техніки для роботи і офісних меблів.