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Європа готується до другої хвилі коронавірусу

Посилення обмежувальних заходів реальне через постійні нові спалахи захворювання.

Європа готується до другої хвилі коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У країнах Європи припускають, що ймовірна друга хвиля COVID-19 і все активніше готуються до цього - розглядають можливість повернути деякі обмеження, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Guardian.

Як зазначено в статті The Guardian, перспектива повторного введення обмежувальних заходів реальна через постійні нові спалахи захворювання. Особливо в ситуації, коли мільйони людей пішли у відпустки і подорожують Європою.

Так, влада Каталонії заявила, що деякі заходи "локдауну" - положення, при якому зупиняється суспільне життя - можуть знову повернути, якщо в майбутньому спалахи коронавірусу буде неможливо взяти під контроль упродовж 10 днів. Майже 8 тис. нових заражень було зареєстровано в Каталонії за останні два тижні, це половина серед усіх випадків, виявлених за цей період в Іспанії.

Голова уряду Каталонії Кім Торра заявив, що попереду 10 найважливіших днів літа, упродовж яких необхідно розібратися з ситуацією за допомогою солідарності та співпраці та колективними зусиллями.

"Ситуація - критична, якщо ми не впораємося, то нам доведеться повернутися назад (до заходів обмеження)", - додав він.

У Німеччині представники охорони здоров'я заявили, що серйозно стурбовані зростанням випадків зараження за останні пару тижнів. Голова МОЗ Єнс Шпан заявив, що в країні вводиться обов'язкове тестування на коронавірус для тих, хто побував на територіях, де спостерігається несприятлива обстановка.

"Ми повинні запобігти ситуації, коли мандрівники, що повертаються, заражають інших, створюючи нові ланцюжки інфекцій", - сказав Шпан.

У Франції МОЗ закликало до обережності після різкого зростання випадків зараження серед молоді. Молодих людей закликають не забувати носити маски, мити руки частіше і дотримуватися дистанції.

У Греції мають намір ввести обов'язкове носіння масок не тільки в супермаркетах, але і в інших закритих приміщеннях, де важко дотримуватися дистанції. До таких кроків влада хоче вдатися,оскільки кількість заражень у країні зростає. Представник уряду Стеліос Петсас зазначив, що обов'язкове носіння масок у церквах - це тільки питання часу. Зараз у Греції маски також обов'язково носити в громадському транспорті, за порушення загрожує штраф у розмірі 150 євро.

У Бельгії також не відкидають, що в країні можуть ввести другий "повний локдаун".

Національна рада безпеки (НСБ) Бельгії, яка терміново зібралася в понеділок (на кілька днів раніше, ніж планували), після шестигодинних дебатів вирішила частково посилити заходи, що застосовувалися проти пандемії COVID-19. Прем'єр-міністерка Софі Вільмес на пресконференції в Брюсселі після завершення засідання ради заявила, що епідеміологічні дані тривожні, і керівництво країни намагається тримати ситуацію під контролем.

"Мета цілком зрозуміла: уникнути повторного введення загального режиму ізоляції і не наразити на небезпеку період початку нового навчального року у вересні", - зазначила Вільмес.

Нагадаємо, станом на ранок 27 липня у світі зареєстрували 16 420 287 хворих на коронавірус COVID-19. Померли за добу 4303 особи (всього 652 256).

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