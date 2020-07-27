У Білорусі ексначальника охорони Лукашенка засудили на 12 років

Верховний суд Білорусі 27 липня засудив до 12 років позбавлення волі Андрія Втюріна - колишнього заступника держсекретаря Ради безпеки й ексначальника охорони президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Втюріна, якого арештували у квітні 2019 року, визнали винним у хабарництві, передає Радіо Свобода.

За даними слідства, він отримав 183 тисячі доларів від двох громадян Росії - представників компаній "Смартлабс" і "УГМК-Телеком" Володимира Казанцева і Віталія Горбачова. Ще 9 тисяч доларів він отримав від директора "ТТ-Связьком" Володимира Томченка, йдеться в матеріалах справи.

Сам Втюрін частково визнав свою провину, проте стверджував, що брав гроші у свого друга Горбачова за договором позики.

У цій же справі або за пов’язаними зі справою Втюріна звинуваченнями винесли вироки кільком бізнесменам і менеджерам телекомунікаційних компаній і банків. Так, колишнього гендиректора "Білтелекому" Сергія Сиводєдова засудили до 7 років позбавлення волі за звинуваченням в отриманні хабарів. Росіян Казанцева і Горбачова засудили до двох років позбавлення волі кожного.

Андрій Втюрін - уродженець Росії. Майже 20 років він пропрацював у службі безпеки президента Білорусі, 7 років очолював цю спецслужбу, що займається охороною Олександра Лукашенка. Білоруські ЗМІ зараховували його до "найближчого кола" Лукашенка і навіть включали до десятки найвпливовіших білорусів.

Деякі коментатори після арешту Втюріна стверджували, що справжньою причиною справи проти нього стали його "зв’язки з Москвою" на тлі нинішнього загострення відносин між Росією і Білоруссю. На суді, однак, політичні питання не порушувалися.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня. Олександр Лукашенко балотується на шостий термін поспіль. Його основних суперників не допущено до виборів, кількох заарештовано. У країні відбуваються акції протесту, як опозиційні, так і стихійні. Їх учасників і журналістів, котрі висвітлюють протести, затримують.

25 липня опонентові Лукашенка на виборах Віктору Бабарику висунули звинувачення в хабарництві. Раніше його звинувачували в ухиленні від сплати податків і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Через це колишньому банкіру Віктору Бабарику відмовили в реєстрації на виборах президента Білорусі.