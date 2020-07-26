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49% британців звинувачують Росію у втручанні в референдум щодо Brexit

Здебільшого такої позиції притримуються ті, хто голосував проти виходу з ЄС. 

49% британців звинувачують Росію у втручанні в референдум щодо Brexit
Фото: EPA/UPG

Майже половина британців вважає, що російський уряд втручався в референдум про вихід з ЄС і торішні парламентські вибори, повідомляє "Європейська правда".

Про це свідчать результати опитування компанії Opinium на замовлення британського видання The Observer.

Так, 49% виборців вважають, що російське втручання в референдум щодо Brexit таки було, а 23% не згодні з цим твердженням. Серед тих, хто голосував проти виходу з ЄС 63% вважають, що Кремль втручався у референдум, серед прихильників Brexit таких 39%.

Близько 47% вважають, що Росія втрутилася в загальні вибори у грудні минулого року.

Також дві п'ятих (40%) вважають, що Росія втрутилася в референдум про незалежність Шотландії в 2014 році.

Результати опитування з'явилися після довгоочікуваної публікації доповіді комітету з питань розвідки парламенту Великої Британії з приводу втручання Росії в політику держави.

Проте в доповіді йдеться, що неможливо довести втручання Росії у референдум про брекзит 2016 року, оскільки уряд Британії "сильно недооцінив" російську загрозу.

Нагадаємо, 22 липня міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс заявив, що наразі немає жодних доказів того, що Росія 2016 року якимось чином втручалася в референдум у Британії щодо виходу з ЄС.

Референдум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу пройшов у 2016 році, а фактично британський парламент погодив його тільки узимку 2020-го.

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