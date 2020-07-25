Австрія через COVID-19 посилила правила в'їзду для українців

Потрапити до Австрії можна тільки з країни Шенгенської зони та за умови негативного ПЛР-тесту і самоізоляції.

Австрія з 27 липня посилила правила в'їзду через COVID-19 для країн "червоної зони", де перебуває і Україна.

Громадяни з 32 держав "червоного списку" не зможуть безпосередньо в'їхати в Австрію. Потрапити до країни можливо з іншої держави Шенгенської зони, однак за умови негативного ПЦР-тесту, що був зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі МОЗ.

"Після в'їзду в Австрію потрібно знаходитися в карантині 10 днів та надати документ про наявність місця проживання в Австрії", - додали в повідомленні.

Виняток із цих вимог зроблений тільки для обслуговуючого медичного персоналу, сезонних робітників і дипломатів. Також дозволений транзит через Австрію без зупинок.

Нагадаємо, що 16 липня Рада Європейського Союзу оновила перелік безпечних країн, мешканцям яких дозволено в’їзд до ЄС у зв’язку зі сприятливою епідеміологічною ситуацією. України в цьому переліку нема.