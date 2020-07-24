Римо-католицька церква поскаржилася на "антикатолицький вандалізм" у США

У США зростає вандалізм, спрямований на символи і місця, пов'язані з католицькою вірою, у зв'язку з чим єпископська конференція виступила зі спеціальною заявою, підписаною двома архієпископами: президентом Комітету з релігійної свободи Томасом Венскі та президентом Комітету з внутрішнього правосуддя і людського розвитку Полом Коклі. Про це йдеться на сайті "Vatican News".

"Як у випадку дій окремих осіб, які страждають і волають про допомогу, так і в разі дій, продиктованих ненавистю і вчинених з метою залякування, подібні напади є ознакою суспільства, що потребує зцілення", - стверджують єпископи, відзначаючи, що їм не зрозумілі причини цих злочинів.

Прелати наголошують, що США переживають момент "культурного конфлікту", і звертаються до всіх американців із закликом: "Давайте споглядати, а не руйнувати образи, що виражають любов Бога. Наслідуючи приклад Господа, відповімо на сум'яття розумінням, а на ненависть любов'ю".

В останні тижні акти вандалізму сталися в різних регіонах країни. У червні в Сан-Франциско на тлі антирасистських протестів, що спалахнули після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, знесли статую святого Хуніперо Серри.

У штаті Індіана на початку липня була обезголовлена статуя Пресвятої Діви Марії, а в парафії Святої Бернадетт у Рокфорді, штат Іллінойс, за допомогою молотка знищено розп'яття.

18 липня в Блумінгбурзі, штат Нью-Йорк, у церкві Успіння Пресвятої Богородиці скинули пам'ятник, присвячений ненародженим дітям.

У середині липня була сплюндрована також статуя Ісуса Христа на лижному курорті в Монстані. Крім того, було здійснено підпал церкви "Місія Святого Гавриїла" в Лос-Анжелесі: це один з найстаріших храмів, заснований у 1771 році святим Хуніперо Серра.