Контррозвідка США заявляє про загрози з боку іноземних держав напередодні виборів

У п'ятницю 24 липня, за 100 днів до листопадових виборів, директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна виступив із заявою про загрозу іноземного втручання в американські вибори. Про це повідомляє "Голос Америки".

У заяві наголошено, що безпека виборів залишається головним пріоритетом для національної контррозвідки, яка сповнена рішучості надавати підтримку Міністерству внутрішньої безпеки США і ФБР з урахуванням "їх керівної ролі в цій сфері", а також інформувати американське суспільство про посилення іноземних загроз.

"Сьогодні ми бачимо, як наші противники прагнуть скомпрометувати приватні комунікації політичних кампаній у США, кандидатів і інші політичні цілі, - вказує Вільям Еваніна. - Наші противники також прагнуть поставити під загрозу нашу виборчу інфраструктуру, і ми продовжуємо відслідковувати зловмисних кіберсуб'єктів, які намагаються отримати доступ до мереж штатів і до федеральних мереж, зокрема тих, хто відповідає за керування виборами".

Іноземні держави, наголошується в заяві, продовжують здійснювати заходи впливу в соціальних і традиційних медіа, прагнучи вплинути на думку виборців США, змінити політику США, посилити розбрат і підірвати довіру до американського демократичного процесу. Серед цих країн, ідеться в документі, слід особливо виокремити Китай, Росію та Іран.

Так, Китай посилює свої спроби вплинути на політичну обстановку в Сполучених Штатах, чинити тиск на політичних діячів, які, на його думку, протидіють інтересам Китаю.

Постійна мета Росії - послабити Сполучені Штати і зменшити їх глобальну роль. Використовуючи низку засобів, включаючи інтернет-тролів, Москва продовжує поширювати дезінформацію в Сполучених Штатах з метою підриву довіри до демократичного процесу і очорнити тих, кого вона вважає антиросійським «істеблішментом» в Америці.

Іран прагне підірвати демократичні інститути в США і розколоти країну напередодні виборів. Зусилля Ірану зосереджені навколо впливу в Інтернеті, як-от поширення дезінформації в соцмережах і в цілому антиамериканського контенту.

Евеніна закликав американців критично ставитися до споживання інформації, перевіряти джерела, перш ніж робити репости або поширювати повідомлення, дотримуватися правил кібергігієни і медіаграмотності, а також повідомляти владі про підозрілу діяльність, пов'язану з виборами. Він також закликав до "загальнодержавного підходу" в захисті американської системи виборів і запевнив своїх співвітчизників, що національна контррозвідка і далі робитиме все необхідне для нейтралізації закордонних загроз.

Нагадаємо, вибори президента США мають відбутися в листопаді 2020 року. Головними суперниками стануть Джозеф Байден і діючий президент США Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що має дані про спроби Росії втрутитися в майбутні вибори. Він попередив: якщо Росія продовжить втручатися, їй "доведеться заплатити реальну ціну", після того, як він переможе на виборах президента США.