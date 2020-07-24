Євросоюз закликав Росію негайно звільнити історика Дмитрієва

Дипломати вважають, що звинувачення проти Дмитрієва пов'язані з його правозахисною діяльністю, вивченням політичних репресій і виявленням місць масових поховань жертв терору.

Європейська служба зовнішніх зв'язків виступила із заявою з приводу вироку голові карельського відділення товариства "Меморіал", історику Юрію Дмитрієву.

Документ розміщено на офіційному порталі зовнішньополітичної структури ЄС.

"Справа стосовно Дмитрієва - це чергова ланка в ланцюжку арештів і випадків дискредитації правозахисників у Російській Федерації", - наголошено в заяві.

Європейські дипломати вважають, що звинувачення проти Дмитрієва пов'язані з його правозахисною діяльністю, вивченням політичних репресій і виявленням місць масових поховань жертв терору.

"Винесений вирок може додатково скоротити простір для діяльності громадянського суспільства і висловлення незалежної думки в країні", - попереджають у ЄС.

Брюссель закликав Москву "негайно і беззастережно" звільнити Дмитрієва, "взявши до уваги його вік і стан здоров'я в умовах пандемії коронавірусної інфекції".

Нагадаємо, Петрозаводський міський суд 22 липня засудив Дмитрієва до 3,5 років ув'язнення. Засідання відбулося в закритому для журналістів режимі. Як повідомив адвокат Дмитрієва Віктор Ануфрієв, його підзахисний був виправданий за статтями про виготовлення порнографії, зберігання зброї і розпусні дії, але визнаний винним у насильницьких діях сексуального характеру щодо малолітньої прийомної дочки. Прокуратура вимагала для історика 15 років в'язниці.

Дмитрієв перебував у слідчому ізоляторі понад три роки, він повинен вийти на свободу в листопаді. Правозахисні організації вважають справу глави карельського "Меморіалу" політичною.

Дмитрієв із 1990-х років досліджував репресії в Карелії, зокрема розшукував місця розстрілів і поховань. Найбільша його знахідка - Сандармох, урочище, де розстріляли 9 тис. в'язнів.

Після винесення виправдувального вироку Дмитрієв отримав премію Московської Гельсінської групи за внесок у захист прав людини і став фіналістом премії Бориса Нємцова. Справа Дмитрієва викликала великий резонанс, на підтримку вченого і правозахисника виступило багато артистів, письменників і музикантів.