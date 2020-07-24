Прем'єр Британії назвав противників щеплень божевільними

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав божевільними людей, які виступають проти вакцинації.

Про це пише The Guardian.

"Ці противники щеплень... Вони божевільні, вони божевільні", - заявив Джонсон у п'ятницю під час візиту в одну з лондонських лікарень.

Прем'єр наголосив, що він стурбований у зв'язку з можливою другою хвилею коронавірусу, однак вірить, що COVID-19 вдасться перемогти до середини 2021 року.

"Звідки б це не з'явилося: від кажана, від ящірки чи звідкись іще - це жахливо бридка штука для людей. І я думаю, що до середини наступного року вона залишиться позаду", - сказав Джонсон.

Газета зазначає, що британський уряд планує розширити програму безкоштовної вакцинації від грипу для людей віком від 50 років. Так Лондон розраховує знизити число хворих, якщо в осінньо-зимовий період розпочнеться друга хвиля COVID-19.

Джонсон закликав громадян не відмовлятися від щеплень.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, в Україні лише 28,3% дітей вакцинували проти кору і 30% проти поліомієліту.

Раніше ВООЗ і ЮНІСЕФ висловили стурбованість зниженням темпів вакцинації дітей через пандемію коронавірусу.

В Україні в перші місяці 2020 року сповільнилося охоплення обов'язковою вакцинацією на фоні пандемії. Ще в травні МОЗ повідомляло про критичне зниження в Україні рівня вакцинації від кору і краснухи. У міністерстві застерігали, що після коронавірусу можливі спалахи інших небезпечних хвороб. При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я закликала не припиняти вакцинацію. В організації вважають, що будь-яке переривання планової імунізації призведе до підвищення ймовірності спалахів інфекцій, яким можна запобігти вакцинацією. Це, наприклад, кір, краснуха, поліомієліт, дифтерія, коклюш.