У Німеччині 93-річного ексохоронця концтабору засудили до двох років умовно

У Німеччині суд визнав винним у причетності до вбивств і засудив до двох років ув’язнення умовно 93-річного Бруно Дея, який під час Другої світової війни працював охоронцем у концентраційному таборі Штутгоф поблизу тодішнього Данциґа (тепер польське місто Гданськ).

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вирок був оголошений суддею в окружному суді Гамбурга на півночі Німеччини через дев’ять місяців після початку судового розгляду. Дей зізнався, що працював у сторожовій вежі. Він був засуджений за 5232 пунктами звинувачень, що дорівнює кількості людей, які, як вважають, загинули в Штутгофі в 1944 та 1945 роках.

Чоловіка, який нині перебуває на інвалідному візку, судили в суді для неповнолітніх через його молодий вік (17 років) на час скоєння злочину.

Захист вимагав виправдання Дея. У своєму заключному слові Дей вибачився перед потерпілими, але наголосив, що його змусили взяти на себе роль у таборі.

«Сьогодні я хотів би попросити вибачення перед тими, хто пройшов через пекло цього божевілля, а також перед їхніми родичами. Таке ніколи не повинно повторитися», – сказав Бруно Дей із лави підсудних.

Нагадаємо, в серпні 2018 року США депортували до Німеччини 95-річного охоронця концтабору Треблінка з Коломиї. У 2003 році Яків Палій був позбавлений американського громадянства за рішенням суду, але продовжував жити в США. У січні 2019-го він помер у Німеччині.