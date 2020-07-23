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Трамп направляє "федералів" в охоплені насильством міста, щоб припинити "криваву бійню"

Рівень збройної злочинності у США зріс після вбивства афроамериканця в Міннеаполісі.

Трамп направляє "федералів" в охоплені насильством міста, щоб припинити "криваву бійню"
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп має намір відправити значні федеральні сили в американські міста для придушення злочинності в рамках операції "Ледженд".

Виступаючи в Білому домі, Трамп заявив, що в нього не залишається вибору і він змушений відправити сотні співробітників федеральних правоохоронних органів у Чикаго й інші міста, керовані мерами-демократами й охоплені масовими заворушеннями, передає ВВС.

Додаткові сили також перекинуть в Альбукерке і Канзас-Сіті. Раніше федеральні сили охорони правопорядку були направлені в Портленд. Мер міста заявив, що це лише погіршило і так непросту ситуацію з протестами.

Зокрема, агентам дорікають у пересуванні містом у повному захисному обмундируванні в автомобілях без розпізнавальних знаків і в довільних затриманнях учасників протесту.

Уряд також виділяє більш ніж 60 млн доларів федеральних грантів, які підуть на винайм додаткової кількості поліцейських у містах, де спостерігається сплеск злочинності.

За словами генерального прокурора США Вільяма Барра, посилення присутності федеральних сил для підтримки закону передбачає боротьбу з "класичною злочинністю", на відміну від перекидання агентів департаменту внутрішньої безпеки в Портленд з метою боротьби із заворушеннями і вуличним беззаконням.

Після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув під час затримання в Міннеаполісі, по всій країні прокотилася хвиля протестів, багато з яких переросли в заворушення і погроми.

Водночас у деяких великих містах, включно Нью-Йорк, Філадельфію, Лос-Анджелес, Чикаго і Мілуокі, різко зріс рівень збройної злочинності.

Президент Трамп обвинувачує демократів у слабкості і нездатності приборкати сплеск злочинності.

Коментуючи це, Трамп заявив, що "ми спостерігаємо радикальний рух у бік дефінансування, роззброєння і розпуску нашої поліції". Результатом цього, за його словами, стало "вибухове зростання кількості перестрілок, убивств, насильницьких смертей і інших огидних насильницьких злочинів". "Ця кривава бійня повинна бути припинена. І вона буде припинена", - заявив Трамп.

Перекиданню федеральних сил у Чикаго передувала стрілянина біля місцевого похоронного бюро, яку пов'язують з розбірками банд. У Канзасі, куди також поїдуть федерали, в червні у своєму ліжку застрелили 4-річного хлопчика Ледженда Таліферро. Нинішня операція боротьби зі злочинністю названа в його честь.

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