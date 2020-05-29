Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter

Вот уже пять дней, как Соединённые Штаты лихорадит. И причина не в коронавирусе, который унёс уже свыше 100 тысяч жизней американцев , а в насилии, которое захлестнуло город Миннеаполис. Ныне тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против ужасного убийства гражданина США – Джорджа Флойда. Проблема в том, что убийцей стал коп, а жертвой – афроамериканец. За последние сутки ситуация только накалилась: протестующие разграбили магазины и сожгли полицейский участок , а губернатор и федеральные власти ввели в город 500 специальных назначенцев Национальной гвардии. Пока неясно, смогут ли этими силами подавить митинг, география которого уже охватила другие города США.

Убийство и дискриминация

Началось всё с вызова в полицию, когда 25 мая полицейские Миннеаполиса приехали в местный магазин. Продавец пожаловался на темнокожего мужчину, который его якобы попытался ограбить, подсунув поддельную 20-долларовую банкноту. Этим человеком был убитый Джордж Флойд.

Фото: media1.s-nbcnews.com Задержание Флойда

Копы быстро записали в рапорте, что мужчина находился «под воздействием опьяняющих веществ», что он оказал сопротивление при задержании. А потом вывели его на улицу, где один из них опрокинул Флойда близ полицейской машины на землю и прижал ему шею коленом. После чего задержанный произнёс слова: «Не могу дышать», отключился и был доставлен в местную больницу, где скончался.

Многие прохожие, фиксирующие всё на телефонные камеры, видели, что покойный не противодействовал полиции при задержании. Что действия полицейских были совершенно неоправданны.

В Миннеаполисе живёт немало афроамериканцев – 20% от общего числа населения, – однако это один из наиболее доступных для жизни и состоятельных городов не только штата Миннесота, но и всецело США. Это не проблемный населённый пункт, где каждый день происходят убийства и случается насилие. Однако здесь часто можно заметить другое явление – расовую дискриминацию.

Даже нынешний директор полиции города, будучи лейтенантом в 2007 году, судился с собственным начальством в связи с тем, что ощущал на себе постоянные расистские нападки со стороны сотрудников и руководства отделения.

К сожалению, расизм – проблема не только Миннеаполиса, но и всей Америки. Нынешнее противостояние – где с одной стороны темнокожее население, жаждущее равных прав, а с другой – чиновники (зачастую белые), пытающиеся их подавить – длится со времён президентства Эйзенхауэра и Кеннеди, протестов доктора Мартина Лютера Кинга – с 1960-х годов.

Фото: Mark Vancleave/Star Tribune Женщина кричит на заместителя шерифа во время протестов в Миннеаполисе, 28 мая 2020

Ключевая проблема в том, что США – невзирая на все избирательные и образовательные уступки – все еще не может обеспечить своим гражданам разного цвета кожи одинаковые возможности. Подобное за собой тянет значительный рост преступности в тех районах американских городов, где проживает темнокожее население. Зачастую большинство их жителей не получило совсем или же получило лишь среднее образование в бедной государственной школе; является безработными или зарабатывающими мало; имеют многочисленные семьи и промышляют какими-то непонятными делами.

Есть немало преступников и среди белого населения США, но мы говорим о социальных исходных точках. А стартовые возможности у афроамериканцев значительно хуже. И в Миннеаполисе, согласно данным NYT, 60% жертв стрельбы с полицией – афроамериканцы.

Поэтому меня искренне удивляют отдельные украинские издания, которые пытаются проводить параллели между стрельбой в украинских Броварах, изнасилованием в Кагарлыке и беспорядками в Миннеаполисе. Исходные данные идентичные – коронавирус, разнузданность отдельных копов и отсутствие денег, но суть и мотивы, они разные.

Фото: EPA/UPG

Миннеаполис в огне

Сразу после того, как информация об убийстве «взорвала» американский интернет и сотни людей вышли на улицы Миннеаполиса в знак протеста, глава полиции отстранил, а затем уволил группу из четырёх полицейских, участвующих в убийстве Флойда. Местные власти поддержали протестующих, выказав возмущение действиями полицейских, ФБР возбудило дело против копов, а президент США Трамп и две палаты Конгресса выступили с осуждением преступления.

Однако всё это не уняло митингующих. На протяжении последующих четырёх дней беспорядки нарастали, усиливались. Тысячи людей выходили на улицы: кто-то вышел мирно продемонстрировать солидарность с родственниками убитого, кто-то – напомнить о правах афроамериканцев, а отдельные люди пошли жечь шины, бить дубинками полицейских, участвовать в уличных драках и грабить магазины. До 28 мая в двух городах – в самом Миннеаполисе и в столице штата Сент-Пол – было разграблено свыше 30 магазинов. Был убит один человек.

В тот же день протестующими был дотла сожжён полицейский участок, в котором ранее работали четверо полицейских.

Фото: twitter.com/JBrown3802

Ныне вновь активно о себе заявило движение «Black Lives Matters» («Жизнь чёрных имеет значение»). Они помогают в организации митингов. Многие из этих протестов выходят из-под контроля. В Лос-Анджелесе люди перекрыли трассу, ведущую к Калифорнии. В Денвере и в Коламбусе (штат Огайо) далеко немирные митинги вообще закончились перестрелкой с полицией.

Для многих темнокожих американцев нынешнее событие – это повторение случившегося в Нью-Йорке и в городке Фергюсон (штат Миссури). В первом случае полицейский Дэниел Панталео – как и нынешние четверо копов – задушил при задержании 43-летнего афроамериканца Эрика Гарнера. Примечательно, что Гарнер (так же, как и ныне убитый Флойд) перед смертью пытался выкрикнуть слова: «Не могу дышать». Во втором – полисмен Даррен Уилсон застрелил безоружного чернокожего подростка Майкла Брауна. Оба копа были оправданы.

Фото: EPA/UPG

Людей на улицах – во всяком случае тех, кто вышел отстаивать гражданские права, а не грабить магазины – волнуют вопросы справедливого наказания и равенства. И их, конечно же, не может возмущать, что полицейский, удушивший 46-летнего Флойда, несколько раз ранее избегал наказания за применяемое насилие. Он дважды убивал безоружных людей, провоцируя тех на минимальное противодействие. Одного мужчину он застрелил, только потому что тот пытался закрыть рукой его пистолет.

Впрочем, как уже было сказано, на улицы городов вышли не только мирные протестующие, но и банды – как темнокожие, так и группировки расистов. Ситуация в Миннеаполисе и в Сент-Поле вышла из-под контроля. Поэтому президента Трамп и губернатор Миннесоты призвали на территорию штата 500 бойцов Нацгвардии, которые должны усмирить протесты. А пока в эпицентре событий введено чрезвычайное положение.

К слову, всё, что вы сейчас видите, постоянно повторяется в США, – начиная с 1960-х годов. Вначале к афроамериканцу применяются дискриминационные порядки, потом осуществляется насилие со стороны властей, затем происходят беспорядки и в конечном счёте беспорядки подавляются. Страна уроки выносит предельно медленно.

Фото: EPA/UPG Национальная гвардия Миннесоты развертывается вокруг района протестов в Миннеаполисе, штат Миннесота, 29 мая 2020

Трамп, Twitter и чёртовы выборы

Ситуацию осложняет предвыборная гонка. Каждая из сторон пытается получить выгоду из того, что происходит в Миннеаполисе. Для демократов и республиканцев Миннесота – важный штат. Ведь во время предыдущих президентских выборов 2016 года он был признан «спорным». Это означает, что до конца никто не знает, как подобный штат проголосует, чью сторону выберет во время дня голосования.

Следовательно, Байден уже начал спекулировать на смерти Флойда, обвинять Трампа в «призывах к насилию» (мы о них вспомним), ассоциировать себя с темнокожим населением, акцентируя на том, что он был вице-президентом при афроамериканце – Бараке Обаме.

Однако случившееся, вероятнее всего, заставит Байдена искать к себе кандидатом в вице-президенты не просто женщину – о чём он уже ранее заявлял, – а темнокожую женщину. Здесь вариантов у демократического лидера не так уж и много. И, кстати, всё это в определённом смысле ограничивает политическую манёвренность человека, который недавно обозначил, что все те темнокожие, которые голосуют за Трампа, – неправильные афроамериканцы.

В свою очередь Трамп, недолго думая, отправил в Миннесоту бойцов Нацгвардии США. Правда, добавил он к этому приказу фразу, которая далеко не всем пришлась по душе: «Когда начинается мародерство, начинается стрельба». Проблема в том, что в 1960-х её произносил шеф полиции Майами Уолтер Хэдли, когда оправдывался за чрезмерное применение силы в чёрных кварталах.

Фото: Mike Novak Местные жители делают снимки последствий беспорядков в четверг.

Twitter сразу скрыл (не удалил!) запись президента, не дав её комментировать и распространять американцам. Сказано было, что этот твит прославляет насилие. Всё это произошло сразу после того, как Трамп подписал президентский указ, который поставил под сомнение юридический иммунитет социальных сетей.

А всё началось 27 мая, когда тот же Twitter указал, что запись Трампа относительно возможной фальсификации на выборах является недостоверной. После чего президент обвинил компанию в притеснении свободы слова.

На фоне происходящих событий в Миннеаполисе, которые никак не утихают, мне представляется, что нынешняя война Трампа с Twitter только начинается. И чем она завершится – неизвестно. Здесь вопрос стоит ребром: или обществом управляет сменяемая власть, или же его свободой распоряжается глобальная корпорация.

А пока стычки в Миннеаполисе продолжаются. И когда они завершатся – неизвестно. Понятно только одно: спустя несколько лет в США вновь произойдёт нечто подобное, все выкажут свою озабоченность и соболезнования. Но никто не захочет менять главное: отношение к людям с другим цветом кожи…