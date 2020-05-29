Війна на карантині
Війна на карантині
Эксперты и родители определили требования к дистанционному обучению
Эксперты и родители определили требования к дистанционному обучению
И.о. министра образования: "В новом учебном году мы точно вернемся в классы"
И.о. министра образования: "В новом учебном году мы точно вернемся в классы"
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В Украине обнаружили еще 429 случаев заболевания COVID-19
В Украине обнаружили еще 429 случаев заболевания COVID-19
Мережко заявил о праве Украины выйти из Минских соглашений
Мережко заявил о праве Украины выйти из Минских соглашений
В Броварах произошла стрельба, задержали 10 вооруженных человек (обновлено)
В Броварах произошла стрельба, задержали 10 вооруженных человек (обновлено)
Александр Мережко: "В Конституции Украины особый статус Донбасса очень сложно юридически закрепить"
Александр Мережко: "В Конституции Украины особый статус Донбасса очень сложно юридически закрепить"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Перестрелку в Броварах будут расследовать как покушение на убийство

В хооде перестрелки пострадали три человека, двое из них - с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

Перестрелку в Броварах будут расследовать как покушение на убийство
Фото: facebook/Ігор Сапожко

Действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в фейсбуке.

Правоохранители напомнили, что в ходе перестрелки пострадали три человека, двое из них - с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

В настоящее время полицейские задержали 21 участника события: одиннадцатый Броварах, пятеро - в Житомирской областии и пятеро - в Винницкой.

Ранее следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия; умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Напомним, утром 29 мая на улицах города Бровары возле Киева произошла перестрелка, из травматического оружия были ранены трое человек. По предварительным данным, конфликт возник между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками между Киевом и Броварами.

Конфликтом заинтересовался президент Владимир Зеленский, который вызвал на доклад министра внутренних дел Арсена Авакова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также