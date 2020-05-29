Перестрелку в Броварах будут расследовать как покушение на убийство

В хооде перестрелки пострадали три человека, двое из них - с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

Действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в фейсбуке.

Правоохранители напомнили, что в ходе перестрелки пострадали три человека, двое из них - с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

В настоящее время полицейские задержали 21 участника события: одиннадцатый Броварах, пятеро - в Житомирской областии и пятеро - в Винницкой.

Ранее следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия; умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Напомним, утром 29 мая на улицах города Бровары возле Киева произошла перестрелка, из травматического оружия были ранены трое человек. По предварительным данным, конфликт возник между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками между Киевом и Броварами.

Конфликтом заинтересовался президент Владимир Зеленский, который вызвал на доклад министра внутренних дел Арсена Авакова.