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В Киевской области задержали банду, которая совершала разбойные нападения на предприятия

Общая сумма награбленного превышает один миллион гривен. 

Фото: facebook.com/pol.kyivregion
В Киевской области задержали вооруженную банду, которая совершала разбойные нападения на предприятия. Ее члены подозреваются в совершении 11 нападений, а сумма убытков превышает миллион гривен, сообщили в пресс-службе областной полиции.

В состав группировки входят пять человек, большинство из которых имеют судимости. Главарем банды является криминальный авторитет "Буба".

"Злоумышленники готовились к каждому нападению тщательно, просчитывали пути отхода, выбирали места, где нет камер видеонаблюдения. При помощи париков и накладных бород они изменяли свою внешность и каждый раз меняли транспорт", - сообщили правоохранители. 

Вначале они нападали на охранников, связывали их и угрожали оружием, после чего воровали из сейфов наличные деньги.

Правоохранители провели 18 обысков во время которых изъяли оружие, гранаты, глушитель, рации, пластид, дымовые шашки, парики, кастеты, ломы, наркотики, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства. 

Также изъяли семь транспортных средств, на которых передвигались злоумышленники. Все участники банды задержаны и находятся в СИЗО. Проверяется их причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории области. Фигурантам объявили подозрения в разбое и бандитизме.

Напомним, что сегодня в Броварах задержали 10 вооруженных человек, которые устроили стрельбу. По предварительным данным, конфликт возник между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

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