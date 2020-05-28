Эксперты и родители определили требования к дистанционному обучению

Оксана Макаренко, эксперт по вопросам школьного образования, соучредитель ОО «Родительский контроль» и ОО "СМАРТ ОБРАЗОВАНИЕ", во время онлайн-круглого стола "Образование после пандемии. Изменит карантин качество обучения в украинских школах?", Организованного Институтом Горшенина при поддержке интернет -портала LB.ua, сформулировала пожелания экспертов и учителей в министерство и управления образованием по организации процесса дистанционного обучения.

Во-первых, по ее мнению, надо выделить ядро знаний, самое главное, чему дети должны научиться: "Я бы хотела обобщить пожелания в министерство и, вообще, руководящие органы управления образованием по организации этого процесса. Желательно было бы посмотреть все же курикулум и для развертывания дистанционного обучения его немножко упростить, выделить главное ядро знаний, убрать излишки. Много таких рекомендаций было со стороны министерства образования Эстонии, других стран, которые уменьшили нагрузку на ребенка, но выделили главное, что нужно знать: ядро знаний", - отметила эксперт.

Во-вторых, добавила Оксана Макаренко, надо, изучив опыт "всеукраинского вынужденного эксперимента" во время карантина, разработать на его основании методические рекомендации для учителей, пошаговые инструкции, чтобы они могли понимать, что им делать, как это разворачивать. "Возможно даже инструкции для родителей, которые помогают своим детям учиться, потому что многие из них не имеют педагогического образования, не имеют своего понимания", - добавила она.

В-третьих, "согласовать учителям, это касается особенно старших классов, где много учителей, все же координацию действий между собой на уровне школы. Чтобы был выстроен учебный процесс, траектория обучения, организованная на определенных платформах, календари, где учителя не просто будут давать количество примеров или задач, а структуру: например, эту задача занимает 30 минут, это занимает 10 минут. Чтобы день был структурирован, чтобы можно было реально физически выполнить эти задачи. Потому что сейчас они часто просто сыплются из разных мессенджеров. Это (структурирование обучения - ред.) не удавалось даже руководителям предприятий: мне один папа жаловался, что он очень структурирован, но все равно ему трудно было построить учебный процесс, именно из-за несогласованных действий учителей: каждый учитель хочет дать больше, лучше, а выполнить это все за день почти нереально", - отметила Оксана Макаренко.

Подытоживая, она добавила, что дистанционное обучение в Украине должно развиваться даже в условиях возможности организации традиционного очного обучения: "Все же я хочу, чтобы дистанционное образование развивалась. Возможно даже в качестве самостоятельного направления. Чтобы появлялись дистанционные школы. Этот путь открыт сейчас в новом законе о среднем образовании. Он требует доработки на уровне определенных документов, потому что сейчас есть юридические сложности с развитием этого направления. Потому это направление дает возможность построить индивидуальную траекторию обучения для ребенка, в том числе для детей с особыми потребностями и для тех, которые кому такой способ обучения очень нравится и подходит. Надо это направление развивать и на уровне качественного контента, и на уровне качественных методик обучения", - резюмировала Оксана Макаренко.