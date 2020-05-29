В Киеве полицейские задержали двоих мужчин, которые убили рыбака и угнали его машину, чтобы выплатить свои кредиты.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что жена пострадавшего обратилась к правоохранителям с заявлением, что несколько дней назад пропал ее муж. Женщина заявила, что её 44-летний муж поехал на своей машине на рыбалку и не вернулся, а его телефон выключен.

"Мы отследили, что машина находится на территории Киевской области. Однако, когда показали жене фото их иномарки, она сказала, что за рулем находился не ее муж. Тогда мы установили личность водителя и опросили его. Он сообщил, что "Опель" купил несколько дней назад у товарища за 1800 долларов", - рассказал Крищенко.

Позже полицейские разыскали человека, который продавал машину, и вышли на след двух мужчин. Они оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению ее владельца.

"Нам стало известно, что этот дуэт к преступлению готовился заранее и даже распределил роли. Выбрав безлюдное место, увидели одинокого рыбака, а у него - автомобиль. Сначала они ударили его ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же микроавтобус и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили. Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты", - рассказал Крищенко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В настоящее время оба злоумышленника задержаны. Ими оказались уроженец Луганской области, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства.

Задержанным грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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