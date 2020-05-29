Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Пятерых участников утренней перестрелки в Броварах задержали в Житомирской области.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Патрульные в Житомирской области задержали еще 5-х участников криминальных разборок в Броварах. Общее число задержанных достигло уже 16-ти. Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Не только титушек, но и лиц, стоящих за ними", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Позже он сообщил, что еще пять человек были задержаны на въезде в Винницкую область.

"На въезде в Винницкую область полицейские задержали еще пятерых участников криминальных разборок в Броварах, передвигавшихся на белом джипе BMW. Таким образом, общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в переделе чёрного рынка маршрутных перевозок, достигло 21-го", - написал Геращенко.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Напомним, что утром 29 мая на улицах города Бровары возле Киева произошла перестрелка, из травматического оружия были ранены трое человек. По предварительным данным, конфликт возник между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками между Киевом и Броварами.

Вскоре после перестрелки задержали 11 вооруженных человек.

Конфликтом заинтересовался президент Владимир Зеленский, который вызвал на доклад министра внутренних дел Арсена Авакову.