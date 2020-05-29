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В Киеве на 30 мая прогнозируют ливни и до +18 градусов

На востоке Украины ожидаются грозы. 

В Киеве на 30 мая прогнозируют ливни и до +18 градусов
Фото: EPA/UPG

В Киеве 30 мая облачно, ночью небольшой дождь, днем умеренный, местами сильный дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов, сообщили в Укргидрометцентре. 

На западе Украины облачно, дождь, днем местами сильный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Карпатах дождь, температура ночью и днем +3…+8 градусов.

На севере Украины облачно, ночью небольшой дождь, местами умеренный, днем сильный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины облачно, ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь, кое-где гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

На востоке Украины облачно, дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса.

На юге Украины облачно, ночью небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +16…+21 градус.

В Крыму облачно, ночью дождь, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

Напомним, что в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что дожди, которые наблюдаются на территории Украины с прошлой недели, прекратили засуху. 

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Источник: "Українські новини"
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