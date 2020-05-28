"Укрзализныця" с 1 июня возобновит движение более 200 электричек в 10 областях

В компании призвали пассажиров соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантина.

"Укрзализныця" с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. Со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов в 10 областях.

Об этом заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, информирует пресс-служба компании.

"Укрзализныця" получила решение об ослаблении карантина с 1 июня в 10 областях, где возобновлят движение электричек.

Речь идет о таких областях:

Харьковская,

Полтавская,

Луганская,

Донецкая,

Тернопольская,

Ивано-Франковская,

Одесская,

Черкасская,

Житомирская,

Хмельницкая.

Так, с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" - 20 поездов, "Одесская железная дорога" - 44 поезда, "Южная железная дорога" - 112 поездов.

Фото: uz.gov.ua

Также Иван Юрик призвал пассажиров соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует возобновить движение пригородных поездов в два этапа.

Отмечалось, что на первом этапе в работу вернут 745 пригородных поездов, на втором - еще 571.

Но это произойдет только после того, как правительство отменит запрет на регулярные пассажирские перевозки, введенный в связи с эпидемией COVID-19.