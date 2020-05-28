В зоне ООС умер командир 1-й танковой бригады

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В зоне проведения Операции объединенных сил умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков.

Об этом говорится в фейсбуке бригады.

"Остановилось сердце патриота, воина, защитника Родины... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, - за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народ. Весь личный состав бригады в скорби низко склоняет голову и выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины", - сказано в сообщении.

Юрий Межаков в 2019 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Напомним, что на прошлой неделе в Луганской области погиб командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов.