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"Слідство.Інфо" обвинило полицию в подтасовке данных о передвижении подозреваемых в убийстве Шеремета

В текст подозрения правоохранителей говорится, что после закладывания взрывчатки злоумышленники вернулись в дом на ул. Гончара 28Б. 

Фото: slidstvo.info

Журналисты "Слідства. Інфо" в своем расследовании заявили, что следователи полиции, которые занимаются делом об убийстве Павла Шеремета, сократили маршрут мужчины и женщины, подложивших взрывчатку под авто погибшего. По их мнению, это было сделано, чтобы версия правоохранителей выглядела убедительней.

В тексте официального подозрения, полученного Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь, говорится, что Кузьменко и Антоненко оставили место парковки машины Павла Шеремета и через дворы вернулись на улицу Олеся Гончара, где через Чеховский переулок свернули в квартал между ул. Бульварно-Кудрявская и Гончара. Об этом пишет "Слідство.Інфо".

Однако в расследовании журналистов, основанном на видео с камер видеонаблюдения, говорится, что маршрут подозреваемых не соответствует описанному в подозрении - они пошли дальше.

По мнению журналистов, полиция "сократила" маршрут, чтобы подтвердилась их версия - мужчина и женщина, которые подложили взрывчатку в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул. Гончара 28Б. Там, по версии следствия, в то время проживал подозреваемый Антоненко, хотя он это отрицает.

Согласно с обнародованными полицией и журналистами данными, в ночь с 19 на 20 июля 2016 года мужчина и женщина вышли из арки на ул. Гончара в Киеве, через дворы прошли к машине Шеремета, куда женщина прикрепила взрывчатку. На записях камер видно, что они ушли с места преступления по прилегающим улицам.

"В фильме "Убийство Павла" журналисты "Слідства.Інфо" обнародовали видео с камер наблюдения, которое раньше не показывала полиция. Из него видно, что в последний раз пара показывается на видео на аллее на ул. Бульварно-Кудрявской, а дальше исчезает", - сообщили журналисты.

Фото: slidstvo.info

Во время брифинга в декабре 2019, когда глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании вероятных участников преступления, было показано видео с тем маршрутом, который обнародовали журналисты: в последний раз пара появлялась на ул. Бульварно-Кудрявская. 

Фото: slidstvo.info

"Стоит отметить, что квартал, в котором произошло убийство, - старой застройки и многие улицы и дворы проходные насквозь. Однако ни журналисты, ни полиция раньше не демонстрировали видео, которое подтверждало бы, что подозреваемые "через дворы вернулись на ул. О. Гончара", как говорится в тексте подозрения", - добавили журналисты.

Напомним, что 12 декабря 2020 года глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Организатором убийства следствие назвало музыканта Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера и медика Юлию Кузьменко и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По первоначальной версии следствия, Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых – Яна Дугарь – якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года якобы Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

21 мая стало известно, что подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрения. Из мотивов преступления убрали "ультранационалистические идеи", изменив на то, что неустановленные лица действовали из личных мотивов "создания резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Дугарь, Антоненко и Кузьменко.

Антоненко теперь значится не как организатор, а как исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко якобы заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. В новом подозрении говорится, что они уничтожили машину Subaru, в которой находился Шеремет, и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. 

К подозрению в исполнении убийства добавили еще два подозрения - в уничтожении имущества (авто Шеремета) и хранении взрывчатки.

После этого стало известно, что полиция закончила досудебное расследование уголовного производства относительно подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета. Яне Дугарь изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог в 168 000 гривен. Сумму для залога волонтеры собрали за три часа. 

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