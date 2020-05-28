Взрыв был такой мощный, что часть помещения, в котором находился банкомат, была разрушена.

В Черкасской области полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции

Отмечается, что взрыв был такой мощный, что часть помещения, в котором находился банкомат, была разрушена.

На месте происшествия правоохранители обнаружили вещи, которые, вероятно, оставили злоумышленники: кепку и кроссовки. Эти вещественные доказательства помогли выйти на их след. Также стало понятно, что во время совершения преступления преступники получили травмы, т.к. на месте происшествия обнаружили следы крови.

Фото: ch.npu.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua

Полицейские установили, что к совершению преступления причастны двое иностранцев, приехавших из другой области. После совершения преступления они покинули Черкасскую область. Однако, удалось выяснить, что один из них проживает в Житомирской области, другой - в Ивано-Франковской.

Одного из подрывников в начале года депортировали из Украины, но в апреле он вернулся уже под другой фамилией.

27 мая оперативники вместе с бойцами КОРДа и спецназовцами задержали злоумышленников по месту их проживания.

Во время обысков полицейские обнаружили деньги, похищенные из банкомата, газовый баллон, инструменты, мобильные телефоны, наркотики, а также автомобиль, который они использовали во время совершения правонарушения.

Фото: ch.npu.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua

Один из задержанных имел телесные повреждения, которые получил во время взрыва.

Задержанным объявлено о подозрении по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 4 ст.185 (кража, совершенная в крупных размерах) УК. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, 14 мая в Харькове неизвестные взорвали банкомат, который находился в мини-маркете.