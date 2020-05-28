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Улицы Одессы подтопило после сильного ливня

Правоохранители организовывают отвод транспорта.

Фото: dumskaya.net

Сильный ливень, который начался сегодня утром в Одессе, подтопил часть улиц и усложнил движение в городе во всех районах.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что с 6 до 9 часов утра, в Одессе выпало 18 мм осадков.

Как пишет "Думская", в настоящее врремя патрульная полиция перекрыла участки трех подтопленных улиц. В частности, движение ограничено на Балковской (от Маловского до Краснослободской), Приморской (от Военного спуска до Пересыпского моста), Химической (от Грушевского до Столбовой).

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Правоохранители организовывают отвод транспорта и просят водителей заблаговременно планировать маршрут.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Напомним, днем ранее сильный ливень с градом прошел в Черновцах.

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