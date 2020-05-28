В Полтаве застрелился директор областного эколого-натуралистического центра (обновлено)

Педагог с 30-летним стажем был найден застреленным в собственном автомобиле.

В Полтаве в среду вечером, 27 мая, в собственном автомобиле Hyundai был найден мертвым 56-летний директор Полтавского областного эколого-натуралистического центра Виталий Беднина.

Об этом сообщают местные СМИ.

Издание "Полтавщина" со ссылкой на источники сообщило, что мужчина застрелился из зарегистрированного мелкокалиберной винтовки. На месте происшествия была оставлена записка, в которой он написал коды к банковским карточкам, попросил прощения и попрощался.

Обновление. В полиции области подтвердили информацию о происшествии.

"Вчера, около 20:15, поступило сообщение от прохожего о тело мужчины в автомобиле на ул. Ивана Мазепы. При осмотре автомобиля Hyundai Santa Fe полиция обнаружила тело полтавчанина, 1964 года, без признаков жизни. С места происшествия изъяли оружие, из которого предположительно был осуществлен смертельный выстрел", - говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Виталий Беднина возглавлял Полтавский облЕНЦум с 1994 года и имел 30 лет педагогического стажа. Возглавлял Полтавское отделение Международной ассоциации внешкольного образования. В декабря 2019 году он стал лауреатом ежегодной Премии Верховной Рады.