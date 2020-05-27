Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщае пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ВСУ возле Новотроицкого, применяя автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

В районе ответственности группировки "Север" - вблизи Новолуганского - боевики обстреляли позиции военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм. Также из стрелкового оружия открывали огонь в районе участка разведения сил и средств №2 Золотое.

Потерь среди ВСУ не было.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты устроили шесть обстрелов на Донбассе. В результате погиб украинский военный - боец 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Лимборский.