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​На Донбассе 26 мая погиб боец 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода

Виталию Лимборскому было 24 года.

​На Донбассе 26 мая погиб боец 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода
Виталий Лимборский
Фото: facebook.com/28brigade

Военнослужащим, погибшим на Донбассе 26 мая в результате обстрела, оказался боец 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Лимборский.

Об этом сообщается на странице бригады в фейсбуке.

Отмечается, что 24-летний младший сержант погиб из-за пулевого ранения в голову.

"С сожалением сообщаем о безвозвратной потере Вчера, около 19:45, в результате попадания в голову вражеской пули, защищая Украину, погиб младший сержант Виталий Лимборский. Ему было 24 года... Вечная память погибшему. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Виталия ", - говорится в сообщении.

Напомним, в вечерней сводке штаба ООС 26 мая сообщалось, что с начала суток на Донбассе оккупанты открывали огонь только раз. Потерь с украинской стороны не было. Однако позже стало известно о гибели военнослужащего в Донецкой области.

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