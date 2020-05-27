Военнослужащим, погибшим на Донбассе 26 мая в результате обстрела, оказался боец 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Лимборский.

Об этом сообщается на странице бригады в фейсбуке.

Отмечается, что 24-летний младший сержант погиб из-за пулевого ранения в голову.

"С сожалением сообщаем о безвозвратной потере Вчера, около 19:45, в результате попадания в голову вражеской пули, защищая Украину, погиб младший сержант Виталий Лимборский. Ему было 24 года... Вечная память погибшему. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Виталия ", - говорится в сообщении.

Напомним, в вечерней сводке штаба ООС 26 мая сообщалось, что с начала суток на Донбассе оккупанты открывали огонь только раз. Потерь с украинской стороны не было. Однако позже стало известно о гибели военнослужащего в Донецкой области.