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С начала суток на Донбассе оккупанты один раз открывали огонь

Потерь с украинской стороны нет. 

С начала суток на Донбассе оккупанты один раз открывали огонь
Фото: EPA/UPG

С начала суток 26 мая вооруженные формирования России на Донбассе один раз нарушали режим прекращения огня. Потерь с украинской стороны нет, сообщили в Минобороны Украины.

Обстрел велся из автоматических станковых гранатометов по защитникам Водяного.

"В ответ из огневых средств наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Подразделения Объединенных сил и дальше готовы немедленно реагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков", - говорится в сообщении.

Ситуация в зоне проведения ООС остается полностью контролированной. На участках разведения войск соблюдается режим тишины.

Напомним, что у полицейского, который проходил службу на одном из блокпостов в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области, подтвердили коронавирус.

Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошедшие медицинский осмотр и тестирование на COVID-19.

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