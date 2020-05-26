У полицейского в зоне ООС нашли коронавирус

Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы.

У полицейского, который проходил службу на одном из блокпостов в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области, нашли коронавирус.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

Больного госпитализировали в инфекционное отделение в удовлетворительном состоянии.

Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошедшие медицинский осмотр и тестирование на COVID-19.

Напомним, что по состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 339 - за последние сутки.