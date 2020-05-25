Минздрав не планирует убирать тестирование из критериев смягчения карантина

"Не будет тестирований - не будет заболеваемости".

Министерство здравоохранения не планирует убирать тестирование из критериев для смягчения карантина.

Об этом в интервью "Украина 24" сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы не хотим убирать показатель тестирования, потому что не будет тестирований - не будет заболеваемости. Можно лавировать этими показателями. Поэтому мы жестко стоим на этой позиции, что тестирование должно быть", - заявил Ляшко.

При этом он рассказал, что этим критерием были недовольны руководители отдельных регионов с низкой заболеваемостью.

"Когда мы ввели один из критериев, что у нас должно быть 12 на 100 тысяч населения среднее тестирование за семь дней, у нас некоторые области критически не дотягивали. И первые заявления от глав ОГА, руководителей Департаментов здравоохранения, они говорили: "Что нам делать, возле супермаркетов тестировать просто для того, чтобы нагонять тестирование?" - рассказал Ляшко.

Поэтому, добавил он, таким регионам было предложено проводить тесты на антитела методом иммуноферментного анализа (ИФА) для групп риска, например, медицинских сотрудников или правоохранителей.

При этом Ляшко подчеркнул, что в целом Украина проводит достаточное количество тестов для сдерживания эпидемии, а отдельные регионы по этому показателю вообще находятся на европейском уровне.

"Главный вопрос в тестировании - это сдерживание развития коронавирусной болезни. Если количество тестирования позволяет сдерживать количество случаев на некотором уровне, значит тестирования хватает... Можем посмотреть по областях и, например, ту же Черновицкую область, которая дольше всех в эпидпроцессе. У них уровень тестирования на уровне европейского. Так как там большое количество контактных лиц, заболевших, они тестируют больше. Если посмотреть на Сумскую, Луганскую области, где мало случаев, они тестируют меньше", - сказал Ляшко.

Напомним, что с 22 мая в Украине введен так называемый адаптивный карантин, который разрешает регионам с благоприятной эпидемической ситуацией вводить послабления противоэпидемических мер.

Для этого регион должен одновременно отвечать трем признакам: