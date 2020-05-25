В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Минздрав не планирует убирать тестирование из критериев смягчения карантина

"Не будет тестирований - не будет заболеваемости".

Минздрав не планирует убирать тестирование из критериев смягчения карантина
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Министерство здравоохранения не планирует убирать тестирование из критериев для смягчения карантина.

Об этом в интервью "Украина 24" сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы не хотим убирать показатель тестирования, потому что не будет тестирований - не будет заболеваемости. Можно лавировать этими показателями. Поэтому мы жестко стоим на этой позиции, что тестирование должно быть", - заявил Ляшко.

При этом он рассказал, что этим критерием были недовольны руководители отдельных регионов с низкой заболеваемостью.

"Когда мы ввели один из критериев, что у нас должно быть 12 на 100 тысяч населения среднее тестирование за семь дней, у нас некоторые области критически не дотягивали. И первые заявления от глав ОГА, руководителей Департаментов здравоохранения, они говорили: "Что нам делать, возле супермаркетов тестировать просто для того, чтобы нагонять тестирование?" - рассказал Ляшко.

Поэтому, добавил он, таким регионам было предложено проводить тесты на антитела методом иммуноферментного анализа (ИФА) для групп риска, например, медицинских сотрудников или правоохранителей.

При этом Ляшко подчеркнул, что в целом Украина проводит достаточное количество тестов для сдерживания эпидемии, а отдельные регионы по этому показателю вообще находятся на европейском уровне.

"Главный вопрос в тестировании - это сдерживание развития коронавирусной болезни. Если количество тестирования позволяет сдерживать количество случаев на некотором уровне, значит тестирования хватает... Можем посмотреть по областях и, например, ту же Черновицкую область, которая дольше всех в эпидпроцессе. У них уровень тестирования на уровне европейского. Так как там большое количество контактных лиц, заболевших, они тестируют больше. Если посмотреть на Сумскую, Луганскую области, где мало случаев, они тестируют меньше", - сказал Ляшко.

Напомним, что с 22 мая в Украине введен так называемый адаптивный карантин, который разрешает регионам с благоприятной эпидемической ситуацией вводить послабления противоэпидемических мер.

Для этого регион должен одновременно отвечать трем признакам:

  1. Инцидентность (недельное количество случаев COVID-19) должна быть меньше 12 человек на 100 тысяч населения;
  2. Загруженность кроватей в больницах, выбранных для госпитализации пациентов с COVID-19, - меньше 50%;
  3. Количество тестирований методом ПЦР и ИФА должно быть больше 12 на 100 тысяч населения за последние семь дней.
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также