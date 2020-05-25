В Киеве за сутки подтвердили 29 случаев заболевания COVID-19

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе у троих медработников. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Умер один человек. Общее количество смертей от коронавируса в Киеве - 60. Всего в столице заболели 2652 человека. За сутки выздоровели два пациента, за все время - 360.

"Среди тех, кто заболел за сутки, - 15 женщин от 27 до 72 лет, 11 мужчин от 37 до 75 лет, две девочки 11 и 12 лет и один мальчик 10 лет", - сообщил Кличко.

Фото: КГГА

В больницы госпитализировали десять пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки подтвердили еще 259 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших составило 21 245.