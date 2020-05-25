В мире коронавирусом заболели 5.4 млн человек, выздоровели более 2 миллионов

Количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 5.4 миллионов человек. Умерли 345 064 человека, выздоровели - 2.1 млн, говорится в данных карты распространения COVID-19 от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию о заболеваемости из официальных источников разных стран.

Лидером по заболеваемости остаются США, где подтвердили 1.6 млн случаев заражения. На втором месте Бразилия (363 211), на третьем - Россия - 344 481. В Великобритании заболели свыше 260 000, в Испании - более 235 000 человек.

На шестом месте по заболеваемости - Италия (299 958), на седьмом - Франция (182 709), на восьмом - Германия (180 328). В Турции подтвердили более 156 000 случаев заболевания, в Индии - свыше 138 000.

На первом месте по смертности находятся США, где от коронавируса умерли более 97 000 пациентов. В Великобритании от COVID-19 скончались почти 37 000 человек, в Италии - более 32 000, в Испании - свыше 28 000.

Наибольшее количество людей побороло коронавирус в Штатах (почти 377 000), в Германии выздоровели более 160 000, в Испании - свыше 150 000, в Бразилии - почти 150 000 пациентов.

Напомним, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока ожидаемого снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Украине не происходит.