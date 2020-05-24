Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек

12 пациентов умерли, 179 - выздоровели.

В Украине за сутки коронавирус обнаружили в 406 человек, таким образом число инфицированных достигло 20 986. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

617 пациентов умерли (12 за последние сутки), 7108 - выздоровели (179 за последние сутки).

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 889
  • Волынская область - 771
  • Днепропетровская область - 869
  • Донецкая область - 143
  • Житомирская область - 626
  • Закарпатская область - 1061
  • Запорожская область - 410
  • Ивано-Франковская область - 1277
  • Кировоградская область - 473
  • г. Киев - 2623
  • Киевская область - 1419
  • Львовская область - 1333
  • Луганская область - 43
  • Николаевская область - 280
  • Одесская область - 827
  • Полтавская область - 266
  • Ровенская область - 1417
  • Сумская область - 166
  • Тернопольская область - 1115
  • Харьковская область - 910
  • Херсонская область - 177
  • Хмельницкая область - 346
  • Черновицкая область - 3028
  • Черкасская область - 388
  • Черниговская область - 129

Напомним, 23 мая сообщалось, что за предыдущие сутки коронавирус обнаружили у 432 человек, 17 людей умерли, 344 - выздоровели.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также