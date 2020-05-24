Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек

В Украине за сутки коронавирус обнаружили в 406 человек, таким образом число инфицированных достигло 20 986. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
617 пациентов умерли (12 за последние сутки), 7108 - выздоровели (179 за последние сутки).
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 889
- Волынская область - 771
- Днепропетровская область - 869
- Донецкая область - 143
- Житомирская область - 626
- Закарпатская область - 1061
- Запорожская область - 410
- Ивано-Франковская область - 1277
- Кировоградская область - 473
- г. Киев - 2623
- Киевская область - 1419
- Львовская область - 1333
- Луганская область - 43
- Николаевская область - 280
- Одесская область - 827
- Полтавская область - 266
- Ровенская область - 1417
- Сумская область - 166
- Тернопольская область - 1115
- Харьковская область - 910
- Херсонская область - 177
- Хмельницкая область - 346
- Черновицкая область - 3028
- Черкасская область - 388
- Черниговская область - 129
Напомним, 23 мая сообщалось, что за предыдущие сутки коронавирус обнаружили у 432 человек, 17 людей умерли, 344 - выздоровели.