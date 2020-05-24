Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек

В Украине за сутки коронавирус обнаружили в 406 человек, таким образом число инфицированных достигло 20 986. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

617 пациентов умерли (12 за последние сутки), 7108 - выздоровели (179 за последние сутки).

Статистика по регионам:

Винницкая область - 889

Волынская область - 771

Днепропетровская область - 869

Донецкая область - 143

Житомирская область - 626

Закарпатская область - 1061

Запорожская область - 410

Ивано-Франковская область - 1277

Кировоградская область - 473

г. Киев - 2623

Киевская область - 1419

Львовская область - 1333

Луганская область - 43

Николаевская область - 280

Одесская область - 827

Полтавская область - 266

Ровенская область - 1417

Сумская область - 166

Тернопольская область - 1115

Харьковская область - 910

Херсонская область - 177

Хмельницкая область - 346

Черновицкая область - 3028

Черкасская область - 388

Черниговская область - 129

Напомним, 23 мая сообщалось, что за предыдущие сутки коронавирус обнаружили у 432 человек, 17 людей умерли, 344 - выздоровели.