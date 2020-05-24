Село на Закарпатье закрыли на карантин из-за резкого роста инфицированных коронавирусом

За сутки COVID-19 подтвердили у 28 из 800 жителей.

В селе Ворочево на Закарпатье установили карантинную зону из-за вспышки коронавируса. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 28 жителей. Об этом сообщили в Закарпатской ОГА.

"Обустроить с 24 мая контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде из села. Определить среди населения лица, работающие в учреждениях здравоохранения и других объектах критической инфраструктуры. Обеспечить изготовление и предоставление им специальных пропусков для перемещения через КПП", - говорится в сообщении.

На КПП при въезде в село будут дежурить полицейские. Желающим выехать или въехать в село будут мерить температуру и обяжут заполнить медико-санитарную декларацию. Людей с признаками острого респираторного заболевания будут направлять на обследование.

В жилых, производственных, учебных и других помещениях, на проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территориях села проведут дезинфекцию.

В населенном пункте проживает около 800 человек.

Напомним, ранее Минздрав включил Закарпатскую область в перечень регионов, которые пока не готовы к ослаблению карантина.

По состоянию на 24 мая коронавирус подтвердили у 1036 жителей области.