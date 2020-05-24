В результате пандемии экономика Испании в этом году сократится до 12%.

Фото: EPA/UPG

В городах Испании в субботу прошли многотысячные автомобильные протесты против карантина. Об этом сообщает ВВС.

Правая партия Vox призвала сторонников проехать через крупные города, не оставляя своих транспортных средств, чтобы сохранить социальную дистанцию.

Фото: EPA/UPG

Митингующие в Мадриде ехали колонной и размахивали испанскими флагами, призывая премьер-министра Педро Санчеса подать в отставку из-за, как они считают, ненадлежащего реагирования на пандемию коронавируса.

Лидер Vox Сантьяго Абаскаль, который руководил процессией в Мадриде, выступил с речью по радио, которую люди слушали в машинах. По его словам, правительство Испании "отвечает за худшее управления кризисом на планете".

Протестующие призвали полностью отменить все карантинные мероприятия, ссылаясь на вред для рабочих мест и экономики. Похожие акции протеста прошли также в Севилье, Барселоне и других крупных городах.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

По прогнозам, в результате пандемии экономика Испании в этом году сократится до 12%.

Испания установила одни из самых жестких карантинов в Европе 14 марта. Правительство утверждает, что это позволило взять под контроль вспышку коронавируса. Режим чрезвычайного положения в стране в четвертый раз продлили до 24 мая.

На фоне протестов премьер Педро Санчес объявил о двух значительных карантинных ослаблениях. По его словам, границы страны откроются для иностранных туристов с июля. Также футбольные матчи в высшей лиге испанского футбола могут восстановиться с 8 июня.