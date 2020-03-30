Испания опередила Китай по количеству заразившихся коронавирусом

Испания 30 марта опередила Китай по количеству людей, заразившихся новым коронавирусом.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

Общее количество инфицированных уже превысило 85 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили 6398 новых случаев заражения. С сегодняшнего дня Испания вышла на третье место по числу случаев COVID-19 после США (143 тысячи) и Италии (98 тысяч), опередив Китай (82 тысячи).

С начала эпидемии умерли 7340 человек (в том числе за сутки - 812), а 16780 полностью выздоровели (за сутки - 2071 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 5231 человек.

Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (24,1 тыс. человек), Каталонии (16,2 тыс.), Стране Басков (6,1 тыс. человек), Кастилии-Леон и Кастилии-Ла-Манча (по 5,8 тыс. человек).