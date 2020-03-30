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Испания опередила Китай по количеству заразившихся коронавирусом

За сутки умерли 812 человек, вылечились 2071.

Испания опередила Китай по количеству заразившихся коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Испания 30 марта опередила Китай по количеству людей, заразившихся новым коронавирусом.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

Общее количество инфицированных уже превысило 85 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили 6398 новых случаев заражения. С сегодняшнего дня Испания вышла на третье место по числу случаев COVID-19 после США (143 тысячи) и Италии (98 тысяч), опередив Китай (82 тысячи).

С начала эпидемии умерли 7340 человек (в том числе за сутки - 812), а 16780 полностью выздоровели (за сутки - 2071 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 5231 человек.

Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (24,1 тыс. человек), Каталонии (16,2 тыс.), Стране Басков (6,1 тыс. человек), Кастилии-Леон и Кастилии-Ла-Манча (по 5,8 тыс. человек).

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